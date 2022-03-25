Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время: Зеленский обратился к Евросовету и народам ЕС

Владимир Зеленский обратился к Евросовету и народам Европы. Во время своего обращения президент напомнил Европе, что уже месяц длится полномасштабное вторжение.

Президент пояснил, что ракеты полетели ранним утром 24 февраля против наших мирных городов. Владимир Зеленский выступил в Евросовете 24 марта.

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Люди еще не спали, смерть уже пришла

Словами "люди еще не спали, смерть уже пришла" президент описал трагическое 24 февраля в Украине.

Именно в этот день Россия направила против нас бронетехнику, завезла несколько тысяч танков и не перечислить, сколько из них уже сгорели.

На наших людей падали бомбы с поднимавшихся из Беларуси самолетов. И там даже не признавали, что это сделали они,

– вспомнил президент.

Добавил, что Россия захватила Чернобыльскую станцию ​​и 24 дня не выпускала персонал – все эти дни люди жили на таком объекте, работали на таком объекте.

"Это наши люди. Чтобы в Чернобыле больше ничего не произошло страшного. Чтобы не было крушения", – сказал Зеленский.

Из-за войны погибли 128 наших детей

Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины вспомнил о циничных жестоких действиях оккупантов на нашей земле:

Россия ударила ракетами по Бабьему Яру;

разрушила уже более 230 школ и 155 детских садов и убила 128 детей;

Била ракетами по университетам, сжигала из реактивной артиллерии жилые кварталы – целые города, села прямо до тла;

российские военные убили журналистов, хотя видели надпись "Пресса" на них – возможно, их не учили читать, только убивать;

Россия заблокировала Мариуполь, как никто не мог представить в наше время – сотни тысяч людей без воды, без еды под постоянными обстрелами, под постоянными бомбардировками;

русские военные сознательно подрывают больницы, роддома, они подрывают даже укрытия, представьте себе;

они убили в Харькове 96-летнего Бориса Романченко – российский снаряд прилетел в квартиру человека, который пережил нацистские концлагеря, но смог пережить Россию.

Российские войска применяют фосфорные бомбы – это было утром сегодня (говорится о 25 марта – 24 канале). Насилуют женщин. Грабят дома. Разрушают церкви! Все. Даже Московского патриархата…

– сказал президент.

Оккупанты похитили из Украины более 2 тысяч детей, мы не знаем, где наши дети, где наши 2 тысячи детей. А еще враги обстреливают гуманитарные колонны с детьми, женщинами, служителями Церкви, сопровождающими гуманитарный груз.

Россия убивает людей в Донецке – и говорят, что это мы "нацисты".

Украина никогда не желала войны, но защищается

Владимир Зеленский вспомнил, что Украина никогда не мечтала о какой-либо войне, однако сбивает ракеты и призывает оккупантов сложить оружие и вернуться домой ради жизни.

Лечит и кормит пленных. Позволяет им связаться с родными телефона. Собирает в полях трупы российских военных, которые те просто кидают, бросают. Сотнями и сотнями,

– вспомнил президент.

Он добавил, что наше государство объединилось ради мира и ради мира объединяет мир. А также:

пытается деблокировать окруженные города;

поддерживает безопасную работу атомных станций, даже при присутствии на них оккупантов;

призывает МАГАТЭ вмешаться и терпеливо объясняет международной бюрократии, что происходит;

вывозит людей из опасных районов;

не оставляет попыток довезти гуманитарный груз;

фиксирует русские военные преступления, собирает подтверждения;

приглашает журналистов, поддерживает работу всех институтов нормального государства;

защищает свою страну!

и каждое утро минутой молчания все государство, вся Украина – дети, дедушки, бабушки – все чтят память всех погибших за наше государство.

Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время

Президент поблагодарил Евросоюз на санкции и блокировку "Северного потока – 2". Вспомнил, что ограничения против России стоило применить превентивно. Возможно, Россия бы не напала.

Теперь мы с вами готовим членство Украины в Европейском Союзе. Наконец-то. Вот здесь я вас прошу – не опаздывайте, пожалуйста. Потому что за этот месяц вы сравнили эти миры, и вы все видите, кто чего стоит,

– призвал президент.

Добавил, что Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время. По крайней мере, у вас для этого все есть, а у нас есть этот шанс. Владимир Зеленский перечислил позицию стран:

Литва – за нас;

Латвия – за нас;

Эстония – за нас;

Польша – за нас;

Франция – Эммануэль, я очень верю, что вы будете за нас;

Словения – за нас;

Словакия – за нас;

Чехия – за нас;

Румыния знает, что такое достоинство, а значит, в решающий момент будет за нас;

Болгария – за нас;

Греция – верю, что с нами;

Германия... Я немного позже;

Португалия – ну практически;

Хорватия – за нас;

Швеция – желто-синие всегда должны быть вместе;

Финляндия – знаю, что вы с нами;

Нидерланды – за рациональных, так что найдем общий язык;

Мальта – верю, что удастся;

Дания – верю, что удастся;

Люксембург – мы понимаем друг друга;

Кипр – очень верю, что с нами;

Италия – спасибо за поддержку;

Испания – найдем общий язык;

Бельгия – найдем доводы;

Австрия – вместе с украинцами для вас это возможности. Я уверен в этом;

Ирландия – ну практически;

Венгрия... я хочу остановиться здесь и быть откровенным. Один раз и навсегда. Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенное государство.

Президент напомнил, что был с семьей в Будапеште и видел мемориал в память о жертвах Холокоста – обуви на реке Дунай о массовых убийствах.

"Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, лестница на свою набережную. Посмотри на ту обувь. И ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в современном мире", – призвал президент.

Владимир Зеленский подытожил, что верит в Европейский Союз, верит, что в решающий момент Германия тоже будет с нами.

Ночное обращение Зеленского за 24 марта – смотрите видео