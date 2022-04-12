Серьезно рассматривают заявления оккупантов о применении химоружия: обращение Зеленского
Владимир Зеленский записал новое обращение после 47 дней войны, которое начала Россия против Украины. Президент отметил, что это вторжение постепенно вычеркивает Россию из международных отношений и делает его все более токсичной.
Президент также отреагировал на вероятную химическую атаку в Мариуполе. Об этом президент сказал ночью в конце суток 11 апреля.
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Отреагировал на угрозы россиян применить химическое оружие в Мариуполе
Владимир Зеленский вспомнил, что один из рупоров оккупантов заявил о том, что они могут применить химическое оружие против защитников Мариуполя.
Рассматриваем это очень серьезно. Хочу напомнить мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждалось. И уже к тому времени это означало, что нужно реагировать на российскую агрессию гораздо жестче и быстрее.
– заявил Президент Украины.
Зеленский напомнил, что ЕС начал обсуждать 6 пакет санкций против России. Добавил, что надо сделать эти санкции такими, чтобы даже слова об оружии массового поражения с российской стороны больше не прозвучали.
Украинский лидер заверил:
- "нефтяное эмбарго против России – обязательно;
- любой новый санкционный пакет против России, не затрагивающий нефть, будет воспринят в Москве с улыбкой".
Украина до сих пор не получила оружие, необходимое для деблокирования Мариуполя
Владимир Зеленский рассказал, что мы не получаем столько, сколько необходимо соответствующего оружия, чтобы быстрее закончить войну и полностью уничтожить врага на нашей земле.
И чтобы выполнить те задачи, которые для каждого нашего человека очевидны. В частности, чтобы разблокировать Мариуполь. Если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы это сделать. Но…
– заметил президент.
Объяснил, что ключевое – это конкретные оборонные меры. Однако мы все еще зависим от поставок от партнеров.
Президент Владимир Зеленский также:
- заявил, что наша территория является одной из наиболее загрязненных минами в мире, поэтому считает, что это также должно рассматриваться как военное преступление российских войск;
- встретился с экспертной группой, которая разрабатывает создание спецмеханизма досудебного расследования и судебного разбирательства всех военных преступлений, совершенных оккупантами. Там прорабатывают лучший юридический путь привлечения оккупантов к ответственности;
- вручил 5 военным звание Героя Украины, в том числе 2 полковникам медицинской службы – Виктору Ивчуку и Александру Слесаренко;
- отметил Госнаградами 187 военнослужащих ВСУ, 15 бойцов Нацгвардии и 6 военнослужащих Главного управления разведки.
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