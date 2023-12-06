Прошу вас, будьте сильными, – Зеленский обратился к лидерам G7

6 декабря Владимир Зеленский имел возможность обратиться к лидерам G7. В своем выступлении глава государства призвал их быть сильными.

Как отметил президент Украины, свободному миру жизненно необходимо сохранять свою консолидированность, а также взаимодействие. Это он подчеркнул во время обращения к лидерам G7.

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Человеческая жизнь не проиграет, пока G7 будет эффективной

Он добавил, что важно сохранить поддержку того, чью свободу российские захватчики пытаются уничтожить. Владимир Зеленский заметил, что верит, что вместе удастся сделать результативным 2024 год. Для всех свободных наций, а не для Владимира Путина.

Глава государства в своем выступлении поблагодарил лидеров G7. Он отметил, что сегодня – 6 декабря – День Вооруженных Сил Украины. День тех, кто защищает наше государство от российской агрессии.

Украина может мощно защищаться и сдерживает российские штурмы, получает необходимые результаты благодаря, в частности, вашей поддержке,

– подчеркнул он.

Он добавил, что время председательства Японии в "Группе семи" было очень результативным, и что происходило правильное взаимодействие. Глава государства выразил уверенность в том, что председательство Италии в 2024 году тоже будет плодотворным и для Украины, и для защиты того, что объединяет всех. Речь идет о вере в людей, человечности и о том, что "светлая сторона человеческой природы должна преодолевать любые агрессивные намерения любых диктаторов и военных преступлений". Президент подчеркнул, что пока "Группа семи" будет эффективной, до тех пор человеческая жизнь не проиграет.

Подвел итоги 2023 года

Первое – Украина выиграла битву в Черном море, и теперь в этой акватории российский террор больше не властвует. Нормальное судоходство восстанавливается, и с каждым новым грузом из наших портов выигрывает и глобальная продовольственная безопасность,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что около 7,5 миллиона тонн грузов удалось перевезти новым экспортным коридором. Его Украина запустила, изгнав флот России.

Что касается второго, то этой зимой у нашего государства есть шанс выиграть битву за энергетику. Он добавил, что в прошлом году Россия пыталась ударить по Украине блэкаутом. Оружием российского террора стали ракеты и иранские "Шахеды", пытавшиеся уничтожить нашу энергетику.

"Сейчас мы усиливаем ПВО, в частности с вашей поддержкой, и если продолжим это делать, если выстоим этой зимой энергетически, российский террор потерпит один из самых больших проигрышей. Сильная ПВО и сильная энергетика – это возможность нашим городам жить, нашей экономике работать и нашим людям возвращаться. И экономический рост в Украине – один из самых весомых результатов года. Давайте усилим его", – добавил он.

Владимир Зеленский добавил, что Путин планирует сымитировать избрание на новый президентский срок. И он существенно увеличил давление на фронте, чтобы унять рост недовольства россиян результатами войны.

Впрочем, наши воины выдерживают удары – Путин не выиграл ни одну операцию за этот год. Мы храним важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовимся к следующим шагам, и дальнобойные средства в этом помогают и очень помогут,

– подчеркнул президент.

Он отметил, что у нас есть реалистичная стратегия действий. И что украинские усилия при поддержке партнеров способны обеспечить Украине успех на земле.

Глава государства добавил, что нам нужно выиграть битву за мотивацию. Речь идет о мотивации украинцев и всей Европы. Он подчеркнул, что это сражение – не просто о судьбе Украины, но и о Европе. И именно поэтому мы так активно работаем, чтобы получить зеленый свет от ЕС по поводу старта переговоров о вступлении.

"Мы реализуем все необходимые реформы, в частности, антикоррупционные. Я благодарю партнеров за соответствующую помощь и советы. Украина выполнила рекомендации Еврокомиссии, и до конца этого года мы примем все решения, которые обещали. Надеемся, что и Евросоюз выполнит свое обещание перед Украиной. Решение о старте переговоров о вступлении в ЕС – это мощная энергия для нас, энергия единства", – отметил он.

Важно объединить усилия

Зеленский подчеркнул, что Россия надеется только на одно. Что в 2024 году разрушится консолидация мира. Он подчеркнул, что страна-агрессор верит, что США и Европа проявят слабость и не сохранят поддержку нашего государства на должном уровне.

Глава государства добавил, что Путин верит, что свободный мир не дожмет полное исполнение собственных же санкций.

Российская элита иронизирует над сомнениями мира об использовании замороженных российских активов ради компенсации ущерба от российской агрессии. Все это – гораздо более широкий вопрос. Что может свобода? Что может диктатура? Мы с вами должны ответить на эти вопросы. Свободному миру жизненно необходимо сохранить свою консолидированность. Сохранить взаимодействие. Сохранить поддержку того, чью свободу пытаются уничтожить,

– добавил он в обращении.

Президент Украины подчеркнул, что верит в то, что вместе мы способны сделать результативным для всех 2024 год. Для всех свободных наций, а не Путина. Глава государства добавил, что Украина имеет силу. Следовательно, он попросил лидеров G7 быть столь же сильными, "как вы умеете и как умеет свобода".