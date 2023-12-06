Як зазначив президент України, вільному світу життєво необхідно зберігати свою консолідованість, а також взаємодію. На цьому він наголосив під час звернення до лідерів G7.

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Людське життя не програє, поки G7 буде ефективною

Він додав, що важливо зберегти підтримку того, чию свободу російські загарбники намагаються знищити. Володимир Зеленський зауважив, що вірить, що разом вдасться зробити результативним 2024 рік. Для всіх вільних націй, а не для Владіміра Путіна.

Глава держави у своєму виступі подякував лідерам G7. Він наголосив, що сьогодні – 6 грудня – День Збройних Сил України. День тих, хто боронить нашу державу від російської агресії.

Україна може потужно захищатися й стримує російські штурми, здобуває необхідні результати завдяки, зокрема, вашій підтримці,

– наголосив він.

Він додав, що час головування Японії у "Групі семи" був дуже результативним, і що відбувалася правильна взаємодія. Глава держави висловив впевненість у тому, що головування Італії у 2024 році теж буде плідним і для України, і для захисту того, що єднає всіх. Мовиться про віру у людей, людяність та те, що "світла сторона людської природи має долати будь-які агресивні наміри будь-яких диктаторів і воєнних злочинів". Президент підкреслив, що поки "Група семи" буде ефективною, доти людське життя не програє.

Підбив підсумки 2023 року

Перше – Україна виграла битву в Чорному морі, і тепер у цій акваторії російський терор більше не панує. Нормальне судноплавство відновлюється, і з кожним новим вантажем із наших портів виграє і глобальна продовольча безпека,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що майже 7,5 мільйона тонн вантажів вдалося перевезти новим експортним коридором. Його Україна запустила, вигнавши флот Росії.

Щодо другого, то цієї зими наша держава має шанс виграти битву за енергетику. Він додав, що торік Росія намагалася вдарити по Україні блекаутом. Зброєю російського терору стали ракети та іранські "Шахеди", якими намагалися знищити нашу енергетику.

"Зараз ми посилюємо ППО, зокрема з вашою підтримкою, і якщо продовжимо це робити, якщо вистоїмо цієї зими енергетично, російський терор зазнає одного з найбільших програшів. Сильна ППО та сильна енергетика – це можливість нашим містам жити, нашій економіці працювати й нашим людям повертатись. І економічне зростання в Україні – один із найвагоміших результатів року. Посильмо його", – додав він.

Володимир Зеленський додав, що Путін планує зімітувати обрання на новий президентський термін. І він суттєво збільшив тиск на фронті, щоб угамувати зростання невдоволення росіян результатами війни.

Утім, наші воїни витримують удари – Путін не виграв жодної операції за цей рік. Ми зберігаємо важливі плацдарми на кількох напрямках фронту й готуємося до наступних кроків, і далекобійні засоби в цьому допомагають і дуже допоможуть,

– наголосив президент.

Він зауважив, що у нас є реалістична стратегія дій. І що саме українські зусилля за підтримки партнерів здатні забезпечити Україні успіх на землі.

Глава держави додав, що нам потрібно виграти битву за мотивацію. Мовиться про мотивацію українців і всієї Європи. Він наголосив, що ця битва – не просто про долю України, а й про Європу. І саме тому ми так активно працюємо, щоб отримати зелене світло від ЄС щодо старту переговорів про вступ.

"Ми реалізовуємо всі необхідні реформи, зокрема, антикорупційні. Я дякую партнерам за відповідну допомогу й поради. Україна виконала рекомендації Єврокомісії, і до кінця цього року ми ухвалимо всі рішення, які обіцяли. Сподіваємось, що і Євросоюз виконає свою обіцянку перед Україною. Рішення про старт переговорів про вступ до ЄС – це потужна енергія для нас, енергія єдності", – зазначив він.

Важливо об'єднати зусилля

Зеленський підкреслив, що Росія має надію лише на одне. Що у 2024 році зруйнується консолідація світу. Він підкреслив, що країна-агресорка вірить, що США та Європа проявлять слабкість та не збережуть підтримку нашої держави на належному рівні.

Глава держави додав, що Путін вірить, що вільний світ не дотисне повне виконання власних же санкцій.

Російська еліта іронізує над сумнівами світу про використання заморожених російських активів заради компенсації шкоди від російської ж агресії. Все це – значно ширше питання. Що може свобода? Що може диктатура? Ми з вами маємо дати відповідь на ці питання. Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість. Зберегти взаємодію. Зберегти підтримку того, чию свободу намагаються знищити,

– додав він у зверненні.

Президент України наголосив, що вірить у те, що разом ми здатні зробити результативним для усіх 2024 рік. Для всіх вільних націй, а не для Путіна. Глава держави додав, що Україна має силу. Відтак, він попросив лідерів G7 бути такими ж сильними, "як ви вмієте і як уміє свобода".