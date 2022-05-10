Владимир Зеленский обратился к политикам и народу Мальты. Президент заявил, что во времена Второй мировой войны битва за Мальту была одной из решающих для защиты свободы.

Мальта стала форпостом Свободы

Зеленский заявил, что от сопротивления Мальты во многом зависел результат противостояния в Средиземном море на Севере Африки и на Юге Европы. Несмотря на жесткую осаду и бомбардировку, Мальта выстояла. С помощью союзников она стала форпостом свободы.

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Россия только начала агрессию против Европы

Президент подчеркнул, что во время Второй мировой войны от устойчивости Мальты зависела судьба Европы. Теперь от стойкости украинцев зависит, выиграет ли свобода на континенте. Украина противостоит тирании, имеющей очень далеко идущие планы.

Так же, как от устойчивости и смелости Мальты в 1940-1942 годах зависела судьба Европы, сегодня от устойчивости и смелости украинцев зависит, выиграет ли свобода на нашем континенте. Нападением на Украину Россия только начала агрессию против объединенной Европы,

– подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что по городам Украины ударили 2154 российских ракет. В украинском небе зафиксировали появление 2770 вражеских самолетов. Ни дня и ни одной ночи Россия не прекращает бомбардировки.

Президент подчеркнул: во время визита в Одессу Шарль Мишель – президент Евросовета – был вынужден спуститься в бомбоубежище. Тогда Россия начала очередную ракетную атаку. Страна-оккупант ударила, в частности, по Одессе.

Европейцы 8 и 9 мая поминали жертв Второй мировой войны, а также отмечали День Европы. За эти два дня только по Одессе и области российские военные выпустили 25 ракет. Все – по гражданским объектам.

Россия сбрасывает фосфорные бомбы и авиабомбы на здания, в которых нет военных, а прячутся обычные мирные люди. Оккупанты точно это знают, однако устраивают террор.

В Мариуполе устроили настоящий ад

Зеленский рассказал политикам и народу Мальты, как в Мариуполе россияне устроили настоящий ад. Город заблокировали и с земли, и с моря. Бомбардировка не прекращалась. В Мариуполе разрушены более 90% зданий. А до войны там жили полмиллиона человек.

Российские захватчики устроили искусственный голод в Мариуполе. Россияне заблокировали подвоз лекарств, питьевой воды, продуктов.

"Знали ли в России, что происходит в Мариуполе? Да, знали. Но у российской армии был приказ разрушить этот город. И убить как можно больше наших людей", – подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что защитники Мариуполя продолжают сопротивление на территории завода "Азовсталь". Украина применяет все возможные дипломатические инструменты, чтобы спасти героев. Однако Россия не соглашается ни на один из предложенных вариантов.

Зеленский подчеркнул, что сейчас у Украины нет достаточно оружия, чтобы деблокировать Мариуполь. Президент вспомнил, как британские "Спитфайеры" изменили течение битвы за Мальту и уничтожили амбиции агрессора, который хотел захватить остров. Тогда миссию реализовали Штаты и Великобритания.

Теперь Украина нуждается в похожей миссии. Тогда удастся уничтожить амбиции агрессора, желающего захватить Украину и другие европейские государства.

Будущее Европы определяется на поле боя. Украина нуждается в самолетах, вертолетах, специальной артиллерии и другом оружии.

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