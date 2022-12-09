Нужно могущество, чтобы реализовать формулу мира: Зеленский обратился к Эрдогану
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский выступил с мощной речью перед турецкими лидерами, в частности, президентом Тайипом Эрдоганом, во время которой озвучил условия мира.
Свою речь во время TRT World Forum 2022 Владимир Зеленский начал с того, что указал на историческую ошибку Путина, который безумной агрессией доказал, что безопасность Украины и Черноморского региона критически важна для глобальной безопасности.
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То, что нам удается реализовывать такие инициативы как зерновая экспортная инициатива и гуманитарная инициатива "Зерно из Украины", дает нам формат для реализации еще и других подобных инициатив, других пунктов Украинской формулы мира,
– отметил Владимир Зеленский.
Президент в начале произнес не случайно, что обращается к мощной аудитории.
Главное – могущество и лидерство
По его словам "главное не просто знать о своем могуществе, не просто проявлять его время от времени, а направлять его потенциал ради мира".
Украинская формула мира сформулирована так, что ее пункты позволяют каждому государству и каждому лидеру выбрать тот аспект, в котором может сработать решимость именно этого государства и этого лидера,
– добавил президент.
Он предложил партнерам выбрать пункты для себя, чтобы эта формула мира была реализована.
Пункты, являющиеся ядром украинской формулы мира:
- Гарантировать радиационную и ядерную сохранность.
- Гарантировать продовольственную сохранность.
- Гарантировать энергетическую безопасность и остановить безумный российский ракетный террор.
- Гарантировать освобождение всех пленных и возврат всех депортированных.
Украинская формула мира четкая. Имеет ли она нереалистичный вид? Отнюдь. Она выглядит сейчас таким же, как в мае этого года имели идеи возобновить зерновой экспорт из наших морских портов,
– отметил Зеленский.
Президент напомнил, что уже в июле экспорт был возобновлен – "благодаря нашему с вами могуществу". И пожелал, чтобы это могущество сработало и во всем остальном, что нужно миру!
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