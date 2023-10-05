Должны сделать что-то конкретное: Зеленский считает, что российская оппозиция бездейственна

В России люди должны сделать что-нибудь конкретное, чтобы изменить ситуацию в своей стране. Они ничего не хотят об этом слышать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире итальянского Sky TG24. По его словам, российская оппозиция должна действовать более конкретно.

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Очень сложно посылать сообщения в Россию. Создается впечатление, что люди, живущие в России, ничего не хотят слышать,

– заявил президент.

По его словам, в противном случае, россияне должны выходить на митинги, "мы должны были видеть там людей на улицах за последние 30 лет, потому что лидер России – это человек, который мог бы измениться".

"У власти сегодня руководитель государства России, которого можно было переизбирать и против которого люди должны были бороться, если бы они поддерживали свободу, права человека", – добавил Президент.

Российская оппозиция должна противостоять тирании

Глава государства подчеркнул, что оппозиционные российские силы, борющиеся с тиранией Путина, "должны по этому пути идти и дальше".

"Украина должна вытеснить врага, Европа должна поддерживать Украину, поддерживать украинские ценности, потому что это общие ценности и общие угрозы. А оппозиция в России должна делать соответствующие шаги, если они хотят, чтобы у них в государстве действительно что-то изменилось", – добавил он. .

Возможна ли длительная война

Сейчас многие западные аналитики склоняются к мнению, что война в Украине может затянуться. И мол, путинский режим занимается тем, что наращивает военный потенциал и готовится к ведению войны в долгосрочной перспективе.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов признает, что Украина рискует также потерять свои ресурсы на войне. По его словам, длительная война опасна для Украины, поскольку она истощает не только ее внутренние ресурсы, но и ресурсы западных спонсоров.