Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі італійського Sky TG24. За його словами, російська опозиція має діяти конкретніше.

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Дуже складно посилати повідомлення в Росію. Складається враження, що люди, які живуть у Росії, нічого не хочуть чути,

– заявив президент.

За його словами, в інакшому випадку, росіяни мали б виходити на мітинги, "ми повинні були бачити там людей на вулицях за останні 30 років, тому що лідер Росії – це людина, яка могла б змінитися".

"При владі сьогодні керівник держави Росії, якого можна було переобирати і проти якого люди повинні були боротися, якби вони підтримували свободу, права людини", – додав Президент.

Російська опозиція повинна протистояти тиранії

Глава держави наголосив, що опозиційні російські сили, які борються з тиранією Путіна, "повинні цим шляхом іти й далі".

"Україна повинна витіснити ворога, Європа повинна підтримувати Україну, підтримувати українські цінності, бо це є спільні цінності та спільні загрози. А опозиція в Росії повинна робити відповідні кроки, якщо вони хочуть, аби у них у державі дійсно щось змінилось", – додав він.

Чи можлива тривала війна

Наразі багато західних аналітиків схиляються до думки, що війна в Україні може затягнутись. І мовляв, путінський режим наразі займається тим, що нарощує військовий потенціал і готується до ведення війни у довгостроковій перспективі.

Глава ГУР МО Кирило Буданов визнає, що Україна ризикує також втратити власні ресурси на війні. За його словами, тривала війна небезпечна для України, оскільки вона виснажує не лише її внутрішні ресурси, а й ресурси західних спонсорів.