Нельзя разрешить России начать новую кровавую волну, – Зеленский обратился к Западу и украинцам

Владимир Зеленский обратился к украинцам после 42 дней борьбы Украины против оккупантов. Президент Украины пояснил, что отношение к России из-за массовых убийств в Буче "будет простым".

В частности, либо поддерживаешь поиск мира, либо не оправданные массовые убийства. Об этом президент сказал во время ночного обращения за 6 апреля.

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Зеленский предупредил россиян, что они до конца жизни могут быть изгнанниками

Убитые украинцы и украинки в Буче, Ирпене и других городах, в которые заходили российские войска – это последний аргумент для каждого гражданина России, чтобы определиться – за войну вы или мир,

– сказал президент.

Объяснил – если за войну, то вы навсегда до конца жизни будете изгоями и, в конце концов, потеряете все.

"А если за мир, если у вас есть хоть немного стыда за то, что делают российские войска в Украине, то для таких граждан России сейчас ключевой момент: нужно требовать – именно требовать – прекращения войны", – пояснил президент.

То есть лучше сейчас, требуя от мира, что-то потерять, чем всю жизнь быть приравненным к нацисту. Ведь будущего у нацизма и убийств нет.

Россияне не смогут скрыть преступления

Владимир Зеленский объяснил, что если мир начал дискуссию о том, можно ли называть геноцидом то, что сделали российские военные в Украине, то поиск правды уже невозможно остановить. Если же Россия не откажется от войны, это самоубийство.

Сегодня (речь идет о 6 апреля – 24 канал) западные государства объявили о новом пакете санкций против России. Блокируются новые инвестиции в Россию, применяются ограничения против нескольких системных банков в России, добавляются персональные санкции, а также другие ограничения,

– вспомнил Зеленский.

Президент пояснил, что санкции выглядят эффектно, однако их мало. Они ведь не соизмеримы с преступлениями России.

"Его вряд ли можно назвать сравнимым с тем злом, которое мир увидев в Буче, Мариуполе, Харькове, в попытке России начать новое глобальное кровавое наступление на Донбассе", – пояснил Зеленский.

Именно поэтому Украина продолжает настаивать на:

полном блокировании российской банковской системы от международных финансов;

отказе демократического мира от российской нефти.

Он добавил, что казначейство США приостановило возможность России использовать счета в американских банках и соответствующие активы для обслуживания долга.

Еще можно дать нам оружие, которое остановит агрессию

Владимир Зеленский обратился к Западу со словами, что еще можно дать нам такое оружие, которое остановит войну.

Запад может это сделать. Так же, как мог применить превентивные санкции еще в прошлом году, чтобы не началось это вторжение. Если же ошибка будет сделана снова, если превентивных действий не будет вторично, то это станет исторической ошибкой для всего западного мира,

– объяснил президент.

Ведь если не будет действительно болезненного пакета санкций и поставки нам оружия, то Россия будет рассматриваться как разрешение идти дальше и наступать.

Экономика – это тоже фронт, на котором мы боремся за нашу свободу

Владимир Зеленский объяснил, что экономика – это тоже фронт, на котором мы боремся за нашу свободу, за наше государство, за наших людей.

Поэтому необходимо постоянно искать пути, чтобы адаптироваться к существующим обстоятельствам. Сейчас нужно быть максимально креативным и смелым в решении экономических вопросов,

– объяснил президент.

Добавил, что должны все вместе найти необходимые идеи и решения, чтобы экономика страны стабилизировалась.

42 день войны для жизни конкретного человека – это ощутимо

Президент напомнил, что 6 апреля завершился уже 42-й день российского вторжения.

Для военной истории это немного. Но для жизни конкретного человека это ощутимо. Именно сейчас многие наши люди, выехавшие после начала вторжения России из своих городов, из своих общин могут задуматься: а что же дальше? А где дальше?

– сказал Владимир Зеленский.

Речь идет как о переселенцах в Украине, так и о беженцах за границей. Президент призвал власть в регионах, где безопасно, сделать все, чтобы люди возвращались, работали, экономические процессы перезапускались, а нормальная жизнь восстанавливалась – настолько, насколько это позволяет безопасность.

"Экономика, которая работает – это так же важно, как и наша храбрая, крепкая армия", – пояснил президент.

Оккупанты и дальше хотят реализовали больные амбиции на Донбассе

Российские оккупанты продолжают накапливать боевую силу, чтобы реализовать свои больные амбиции на Донбассе. Готовятся к возобновлению активных наступательных действий. Мы же готовимся к дальнейшему сокращению российского военного потенциала – живой силы и техники,

– объяснил президент.

Президент в который раз вспомнил, что мы будем бороться и не отступим, ведь это наша земля, наше будущее.

"Не устаю каждый день благодарить каждого нашего защитника, каждую нашу защитницу – все наши Вооруженные Силы, разведку, специальные службы, Нацполицию, всех-всех, кто позволяет нам надеяться и верить в победу. Позволяет рассчитывать на мир", – заметил президент.

В этот день Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины подписал указ о награждении 168 военнослужащих ВСУ и 3 военнослужащих Главного управления разведки.

"Вечная слава каждому, кто защищает Украину! Вечная память каждому, кто отдал жизнь за наше государство! Слава Украине", – завершил Президент Украины.

Ночное обращение Зеленского за 6 апреля: смотрите видео