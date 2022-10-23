Повсюду, куда приходит Россия, остаются могилы и пыточные, – Зеленский обратился к украинцам

Украинские защитники уже 242 дня успешно сдерживают нашествие россиян. Зеленский вечером 22 октября записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства рассказал, что во всех регионах Украины, которые стали мишенью террористической атаки 22 октября, уже восстановили техническую возможность поставки электричества. Он поблагодарил всех, кто непрерывно работал, чтобы дать людям свет, сообщает 24 канал.

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Украинцам до сих пор нужно экономить электроэнергию

Зеленский отметил, что, конечно, во многих городах и районах украинским энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений. Это происходит для того, чтобы у всех украинцев был доступ к энергии в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме.

Восстановить разрушенные ударами террористов энергообъекты – это гораздо дольше и сложнее, но со временем мы и это обеспечим. Со временем. Это время нужно пройти. Поэтому и сегодня и в дальнейшем, как и раньше, нужно очень сознательно потреблять электричество. Пожалуйста, не забывайте ограничивать использование ненужной и энергозатратной техники,

– подчеркнул президент.

Глава государства отдельно обратился к руководителям общин и мэров украинских городов с просьбой проследить, чтобы энергия не тратилась впустую.

"Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок. Нужно очень бережно относиться к энергопотреблению в публичном пространстве", – пояснил Зеленский.

Он также добавил, что также продолжается восстановление и на деоккупированной территории. Ежедневно президент получает новые отчеты о подключении к газу, воде, электричеству сотен домохозяйств в освобожденных районах. В частности, только за 23 октября:

в двух районах Харьковской области 346 абонентов – снова с газом;

Волчанск – еще 750 абонентов с электричеством;

Изюм – еще 300 абонентов с электричеством.

"Это постоянная работа, которая не прекращается ни одного дня и продолжается на всей освобожденной территории Украины. Повсюду, куда Россия принесла смерть и деградацию, мы возвращаем нормальную жизнь. Именно это – об украинцах", – отметил глава государства.

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Россия оставляет за собой лишь могилы и разрушенные города

Зеленский отметил, что там, где Украина, никогда не уничтожается жизнь.

А вот там, где и куда приходит Россия, она везде оставляет после себя массовые могилы, пыточные, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру, природные катастрофы,

– добавил президент.

Поэтому, по его словам, когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой "грязной ядерной бомбе", все всё хорошо понимают.

"Понимают, кто является источником всего грязного, что только можно представить в этой войне", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что:

Это Россия устроила шантаж радиационной катастрофой на Запорожской АЭС.

Это траектория российских ракет пролегает в частности над украинскими атомными объектами.

Это российские военные заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС, и шантажируют их подрывом.

Это Россия использует фосфорные боеприпасы, запрещенные противопехотные мины и весь спектр вооружений против гражданской инфраструктуры.

"Украина – это всегда о восстановлении. Всегда о жизни. И если кто-то и может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект – и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить", – пояснил Зеленский.

По его словам, если Россия звонит и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, то это означает одно: Россия уже все это и подготовила.

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Мир должен ответить на действия оккупантов

Глава государства считает, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать.

Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг – она уже сейчас, превентивно и к любой новой своей "грязи", должна увидеть, что мир это не проглотит,

– добавил Зеленский.

Он отметил, что даже сама российская угроза ядерным оружием – тем более против Украины, которая отдала свой ядерный арсенал под обещания безопасности со стороны крупнейших ядерных стран, – это основание для санкций, и для еще большего усиления поддержки.

"Потому что чем крепче нас поддерживают, тем быстрее закончится эта война и любые возможные российские угрозы. Когда государство-террорист поднимает ставки, оно должно почувствовать, что это не сработает", – заявил президент.

Зеленский рассказал, что на следующей неделе объяснять, что происходит – будет задачей номер один для украинской дипломатии.

"И я уверен: мир будет с нами. Мир поймет. Очень важно, что сегодня из нашего порта вышло уже шестое судно с продовольствием, которое зафрахтовано в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Это судно направляется в Йемен, с пшеницей", – отметил глава государства.

По его словам, Эфиопия, Йемен и Афганистан – это 3 страны, которые уже получили продовольствие благодаря украинскому экспорту и продовольственной программе ООН.

"Именно такие программы – это то, о чем мы в Украине думаем. Как помочь выйти из кризиса, а не как создать кризис. Как помочь решить проблему, а не как загнать кого-то в проблему. Как восстановить разрушенное – а не разрушить еще больше. Это то, что отличает Украину от России. Это то, благодаря чему мы в конце концов победим. Потому что мы воюем и работаем ради жизни. Слава Украине!" – подытожил Зеленский.

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