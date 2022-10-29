К сожалению, есть погибшие среди ремонтников энергосистемы, – Зеленский записал новое обращение

Россия 29 октября довольно предсказуемо заявила, что окончательно срывает экспортную зерновую инициативу. Но на самом деле это не сегодняшнее решение Кремля.

Об этом во время своего вечернего обращения заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что Россия работает на то, чтобы голод был на нескольких континентах.

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Зеленский рассказал об украинцах, освобожденных из плена

Президент отметил, что 29 октября удалось вернуть из российского плена еще 52 человека – 50 защитников и двух гражданских. Среди них бойцы Нацгвардии, Военно-Морских сил, пограничники, терроборонцы, в частности:

Андрей Альбов – начальник хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, эвакуированный из "Азовстали".

Василий Чаленко – доброволец, терроборонец, командир отделения разведывательного взвода.



Есть среди этих 52 и моряк из Змеиного, а также нацгвардиец, захваченный в плен при защите Чернобыльской атомной станции, и пенсионер СБУ, которого оккупанты забрали в плен в Буче,

– рассказал Зеленский.

Он отметил, что обо всех, кого содержат в плену в России и на временно оккупированной территории, помнят и сделают все, чтобы вернуть каждого и каждую.

"Наша команда, которая занимается обменами, работает постоянно. Это Буданов, Ермак, Усов, Лубинец и другие, кто помогает. Всего за время с марта уже освобождены из российского плена 1031 человек. Спасибо всей команде за этот результат!" – добавил глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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В энергокомпаниях есть погибшие из-за российских атак

Президент еще раз отметил работу украинских энергетиков, ремонтников и областных администраций – всех, кто ежесуточно работает для возвращения нормальной технической возможности поставки электричества после российских террористических ударов.

Сегодня уже значительно меньше стабилизационных и аварийных отключений – на порядок меньше. Но есть еще такая необходимость, и в отдельных городах и районах ограничения еще возможны. В частности, это Кировоградская область, некоторые другие регионы,

– заметил Зеленский.

Он подчеркнул, что специалисты делают все, чтобы отключения электричества стали максимально предсказуемыми и люди могли планировать свой день.

"Отдельно спасибо тем, кто работал, кто работает, чтобы вернуть энергоснабжение городу Умань и Уманскому району Черкасской области. Там действительно была тяжелая ситуация после одного из российских ударов. По состоянию на данный момент удается вернуть техническую возможность поставки", – рассказал глава государства.

По его словам, так же и в Киевской области – ситуация была критической, но сейчас ее уже исправляют.

"Хочу подчеркнуть: возвращение именно технической возможности поставки еще не означает, что преодоленный дефицит энергии в системе. Российский террор продолжается. Он очень циничен. Иногда повторные удары сознательно наносятся тогда, когда начался ремонт, когда идет восстановление", — добавил Зеленский.

Он отметил, что в результате российских атак, к сожалению, есть погибшие в ремонтных бригадах и энергокомпаниях.

"Мои соболезнования родным. Поэтому, пожалуйста, – это касается всех украинцев – очень важно сознательно относиться к потреблению электричества. Эта необходимость сохраняется. Сейчас всем нам нужно внести свой вклад в поддержание стабильности всей энергосистемы", – призвал президент.

По его словам, в течение недели украинские защитники сбили:

более 40 иранских ударных дронов,

существенное количество российских ракет,

6 ударных вертолетов,

несколько самолетов

"Такой результат – это сотни спасенных жизней украинцев, десятки сохранившихся объектов критической инфраструктуры. И по представлению военного командования хочу сегодня особо отметить Одесскую и Херсонскую зенитные ракетные бригады Воздушных сил. Молодцы, ребята!" – добавил глава государства.

Он также поблагодарил всех защитников украинского неба – всех зенитчиков, летчиков, мобильных огневых групп, которые выполняют сейчас одну из важнейших стратегических задач – спасают страну от воздушных ударов террористов.

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Зеленский прокомментировал заявление России о приостановлении зерновой сделки

Президент рассказал, что сегодня из России прозвучало достаточно предполагаемое заявление о том, что они окончательно срывают экспортную зерновую инициативу. Однако на самом деле это решение было принято не сегодня.

Россия начала заведомо обострять продовольственный кризис еще в сентябре – тогда, когда заблокировала движение судов с нашим продовольствием. С сентября и по сегодняшний день в зерновом коридоре накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Некоторые зерновозы ожидают уже более 3 недель,

– объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что это абсолютно сознательная блокада России, абсолютно прозрачное намерение Кремля вернуть угрозу масштабному голоду для Африки и Азии.

"От буквально сегодня более 2 миллионов тонн продовольствия стоят в море. Это значит, что для более 7 миллионов потребителей реально ухудшился доступ к продовольствию. Алжир, Египет, Йемен, Бангладеш, Вьетнам, другие – очень разные страны, из разных частей мира", – заметил глава государства.

По его словам, все эти страны все равно могут быть дестабилизированы из-за этого российское решение заблокировать экспорт. Зеленский подчеркнул, что это решение Россия, очевидно, приняла еще в сентябре. Только об этом может свидетельствовать эта очередь из судов с продовольствием в море.

"Важно также, что минимум дважды в течение времени действия зерновой инициативы Россия наносила удары по нашим Военно-Морским силам. Как раз по тем силам, которые и обеспечивают безопасность зерновому коридору", — отметил президент.

Он призвал мир к жесткой международной реакции – как на уровне ООН, так и на других уровнях, в частности, на уровне "Большой двадцатки".

Как Россия может быть среди других в G20, если сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс. России не место в "двадцатке",

– добавил Зеленский.

По его словам, все партнеры видят:

искусственную очередь из судов;

что делала Россия для срыва зерновой инициативы;

что даже суда с зерном, законтрактованные в рамках Продовольственной программы ООН для беднейших стран, не получают гарантированной возможности прохода по морскому маршруту.

"Россия делает все, чтобы миллионы африканцев, миллионы жителей Ближнего Востока и Южной Азии оказались в условиях искусственного голода или как минимум жесткого ценового кризиса. Но почему это какая-то кучка человек где-то в Кремле может решать, будет ли еда на столах у людей в Египте или в Бангладеш? Что это такое?" – заявил глава государства.

Президент отметил, что мир имеет силу, чтобы защитить людей от этого, а Украина была ат может быть и в дальнейшем быть одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности.

"Русские террор и шантаж должны проиграть. Человечество должно победить. Я благодарю всех, кто борется вместе с нами за то, чтобы вернуть международным отношениям мир и стабильность! Я благодарю каждого и каждого, кто воюет и работает ради Украины! Слава Украине!" – подытожил президент.

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