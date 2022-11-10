41 освобожденный населенный пункт на Юге и массовые минирования оккупантов: обращение Зеленского

ВСУ уже 260 дней сдерживают нашествие российских оккупантов. Президент Владимир Зеленский вечером 10 ноября записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства отметил, что сегодня получили хорошие новости с Юга, сообщает 24 канал. Количество украинских флагов, возвращающихся на свое законное место в рамках оборонной операции, уже десятки.

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ВСУ освобождают населенные пункты от оккупантов

Президент рассказал, что украинские защитники уже освободили на Юге 41 населенный пункт.

Я благодарю всех наших героев, которые обеспечивают это продвижение. Вооруженные Силы, разведка, специальные службы... Всех,

– отметил Зеленский.

Он сказал, что особенно хочет отметить бойцов:

28-й отдельной механизированной бригады,

46-й десантно-штурмовой бригады,

60-й отдельной пехотной бригады,

128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

"Тех, кто реализует наступательные действия. Благодарю вас, ребята! Сейчас мы все счастливы видеть, как остававшиеся в оккупированных селах и городах украинцы встречают наших воинов. Многие сейчас почти ежечасно сверяют, куда же дошли наши подразделения и где еще поднят наш Государственный флаг", – добавил глава государства.

По его словам, радуясь, все украинцы должны всегда помнить, что означает это движение, что каждый шаг наших сил обороны – это жизнь воинов, которую они отдают за нашу свободу.

"Все, что происходит сейчас, достигнуто месяцами жестокой борьбы. Достигнуто и храбростью, и болью, и потерями. Это не враг уходит. Это украинцы большой ценой выгоняют оккупантов", – подчеркнул президент.

Это происходит и на Востоке, на Харьковщине, а раньше происходило на Севере – в Киевской, Сумской, Черниговской областях.

"Теперь – Николаевская, Херсонская. Мы должны пройти весь путь – на поле боя и в дипломатии, – чтобы на всей нашей земле, по всей нашей международно признанной границе были наши флаги, украинские флаги, и больше никогда – никаких вражеских триколоров. Это будет", – заявил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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