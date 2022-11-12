ВСУ контролируют более 60 населенных пунктов Херсонщины, – Зеленский обратился к украинцам
Наши защитники уже 262 дня героически сражаются с нашествием российских захватчиков. Вечером 12 ноября президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.
Глава государства отметил, что сегодня все украинцы ощущают подъем. Он не знает, есть ли такие люди, которые не видели видео с херсонцами, которые встречают наших воинов.
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Зеленский рассказал о ситуации в Херсонской области
Президент рассказал, что жители Херсона пережили месяцы оккупации и издевательств россиян. Даже, несмотря на месяцы рассказов о том, что Россия будет там навсегда, море людей вышло на улицы с сине-желтыми флагами встречать украинских защитников.
Люди не думали отказываться от Украины. И мир сейчас это видит. Видит, что значит, когда украинцы встречают своих. Видит, что значит единство украинцев. И видит, почему мы должны освободить от оккупантов всю нашу землю,
– подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что будет еще много таких встреч – в тех городах и селах, которые пока находятся в оккупации.
"Мы ни о ком не забудем, никого не оставим. Благодаря нашим оборонным операциям и дипломатии обязательно выйдем на нашу государственную границу – на все участки международно признанной границы Украины", – отметил глава государства.
По его словам, на вечер 12 ноября Силы обороны установили контроль в более чем 60 населенных пунктах Херсонской области. Полиция предприняла там стабилизационные меры. В самом областном центре также продолжаются стабилизационные мероприятия.
"Повсюду на освобожденной территории очень много работы у наших взрывотехников. Уже изъято почти 2 тысячи взрывоопасных предметов – мин, растяжек, боеприпасов, которые не взорвались", – отметил президент.
Оккупанты перед бегством из Херсона уничтожили всю критическую инфраструктуру – связь, поставки воды, тепла, электричества. Зеленский подчеркнул, что россияне имеют всюду одинаковую цель – максимальное издевательство над людьми.
"Но мы все восстановим. Поверьте. Хотя для этого нужно время, однако всем уже понятно – результат будет наш, украинский. Очень важно сейчас сказать всем херсонцам, чтобы они были осторожны и не пытались самостоятельно проверять какие-либо оставленные оккупантами здания и предметы". Пожалуйста, если у вас есть связь с горожанами, обязательно передайте им это", – призвал президент.
Он рассказал, что в Херсоне работают десять групп взрывотехников и полиция, также там есть разные подразделения Сил обороны. К сожалению, сегодня один из саперов получил ранения во время разминирования административного здания.
"Поэтому, пожалуйста, уважаемые херсонцы, будьте сами осторожны и сообщайте сотрудникам полиции или спасателям обо всех подозрительных предметах, которые вы видите. То же касается и жителей других населенных пунктов на освобожденной территории. Пожалуйста, заботьтесь о безопасности – это очень важно" , – добавил глава государства.
Смотрите обращение Владимира Зеленского
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Президент обратился к бойцам на других участках фронта
Зеленский отметил, что сегодня хотел бы также обратиться ко:
- всем украинским военным, находящимся на других участках фронта,
- всем, кто заботится о безопасности Украины на границах,
- всем, кто защищает наше государство в воздухе и на море,
- всем, кто трудится на оборону в тыловых областях.
Этот успех на Юге стал возможен благодаря тому, что все наши защитники и защитницы с честью выполняют свои задачи. Слова благодарности, которые слышат сейчас наши защитники на Херсонщине, – это слова благодарности вам всем,
– подчеркнул глава государства.
Он добавил, что все эти слова благодарности направлены всем, кто воюет за Украину, работает на ее победу и на своем уровне помогает и достигает нужных нашему государству результатов.
"И особенно это слова благодарности тем, кто выдерживает российские атаки в Донецкой области — там просто ад. Там ежедневно чрезвычайно жестокие бои. Но наши подразделения защищаются храбро — выдерживают страшное давление оккупантов, сохраняют наши рубежи обороны", — заявил Зеленский.
По его словам, это очень важно. Ведь благодаря крепкой обороне в Донецкой области украинские бойцы могут проводить наступательные операции в других направлениях. Поэтому президент поблагодарил всех, кто защищает Украину в этих особо жестких боях – в районах Павловки, Марьинки, Первомайского, Авдеевки и других населенных пунктов:
- 1-й и 2-й батальоны 36-й отдельной бригады морской пехоты,
- 79 отдельная десантно-штурмовая бригада,
- 72 отдельная механизированная бригада,
- 68 отдельная егерская бригада,
- 110 отдельная механизированная бригада,
- 56 отдельная мотопехотная бригада,
- 55 отдельная артиллерийская бригада "Запорожская сечь", которая всех там поддерживает.
«Благодарю вас, воины, за вашу стойкость, за вашу храбрость! наши бойцы Сил специальных операций и нацгвардейцы. Молодцы. Спасибо всем за блестящее выполнение задач по освобождению Херсона!", — добавил глава государства.
Он подчеркнул, что так будет и в Геническе, и в Мелитополе, и во всех украинских городах и селах Донбасса.
"Обязательно – увидим, как там в Крыму украинские силы будут встречать с украинскими флагами, которые и там хранят, которые и там сотнями будут на улицах в день освобождения. Я благодарю всех, кто воюет и работает ради украинской победы! Спасибо всем в мире, кто нам так сильно помогает! Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за родную Украину! Слава Украине!", – подытожил президент.
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