ВСУ контролируют более 60 населенных пунктов Херсонщины, – Зеленский обратился к украинцам

Наши защитники уже 262 дня героически сражаются с нашествием российских захватчиков. Вечером 12 ноября президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства отметил, что сегодня все украинцы ощущают подъем. Он не знает, есть ли такие люди, которые не видели видео с херсонцами, которые встречают наших воинов.

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Зеленский рассказал о ситуации в Херсонской области

Президент рассказал, что жители Херсона пережили месяцы оккупации и издевательств россиян. Даже, несмотря на месяцы рассказов о том, что Россия будет там навсегда, море людей вышло на улицы с сине-желтыми флагами встречать украинских защитников.

Люди не думали отказываться от Украины. И мир сейчас это видит. Видит, что значит, когда украинцы встречают своих. Видит, что значит единство украинцев. И видит, почему мы должны освободить от оккупантов всю нашу землю,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что будет еще много таких встреч – в тех городах и селах, которые пока находятся в оккупации.

"Мы ни о ком не забудем, никого не оставим. Благодаря нашим оборонным операциям и дипломатии обязательно выйдем на нашу государственную границу – на все участки международно признанной границы Украины", – отметил глава государства.

По его словам, на вечер 12 ноября Силы обороны установили контроль в более чем 60 населенных пунктах Херсонской области. Полиция предприняла там стабилизационные меры. В самом областном центре также продолжаются стабилизационные мероприятия.

"Повсюду на освобожденной территории очень много работы у наших взрывотехников. Уже изъято почти 2 тысячи взрывоопасных предметов – мин, растяжек, боеприпасов, которые не взорвались", – отметил президент.

Оккупанты перед бегством из Херсона уничтожили всю критическую инфраструктуру – связь, поставки воды, тепла, электричества. Зеленский подчеркнул, что россияне имеют всюду одинаковую цель – максимальное издевательство над людьми.

"Но мы все восстановим. Поверьте. Хотя для этого нужно время, однако всем уже понятно – результат будет наш, украинский. Очень важно сейчас сказать всем херсонцам, чтобы они были осторожны и не пытались самостоятельно проверять какие-либо оставленные оккупантами здания и предметы". Пожалуйста, если у вас есть связь с горожанами, обязательно передайте им это", – призвал президент.

Он рассказал, что в Херсоне работают десять групп взрывотехников и полиция, также там есть разные подразделения Сил обороны. К сожалению, сегодня один из саперов получил ранения во время разминирования административного здания.

"Поэтому, пожалуйста, уважаемые херсонцы, будьте сами осторожны и сообщайте сотрудникам полиции или спасателям обо всех подозрительных предметах, которые вы видите. То же касается и жителей других населенных пунктов на освобожденной территории. Пожалуйста, заботьтесь о безопасности – это очень важно" , – добавил глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Президент обратился к бойцам на других участках фронта

Зеленский отметил, что сегодня хотел бы также обратиться ко:

всем украинским военным, находящимся на других участках фронта,

всем, кто заботится о безопасности Украины на границах,

всем, кто защищает наше государство в воздухе и на море,

всем, кто трудится на оборону в тыловых областях.

Этот успех на Юге стал возможен благодаря тому, что все наши защитники и защитницы с честью выполняют свои задачи. Слова благодарности, которые слышат сейчас наши защитники на Херсонщине, – это слова благодарности вам всем,

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, что все эти слова благодарности направлены всем, кто воюет за Украину, работает на ее победу и на своем уровне помогает и достигает нужных нашему государству результатов.

"И особенно это слова благодарности тем, кто выдерживает российские атаки в Донецкой области — там просто ад. Там ежедневно чрезвычайно жестокие бои. Но наши подразделения защищаются храбро — выдерживают страшное давление оккупантов, сохраняют наши рубежи обороны", — заявил Зеленский.

По его словам, это очень важно. Ведь благодаря крепкой обороне в Донецкой области украинские бойцы могут проводить наступательные операции в других направлениях. Поэтому президент поблагодарил всех, кто защищает Украину в этих особо жестких боях – в районах Павловки, Марьинки, Первомайского, Авдеевки и других населенных пунктов:

1-й и 2-й батальоны 36-й отдельной бригады морской пехоты,

79 отдельная десантно-штурмовая бригада,

72 отдельная механизированная бригада,

68 отдельная егерская бригада,

110 отдельная механизированная бригада,

56 отдельная мотопехотная бригада,

55 отдельная артиллерийская бригада "Запорожская сечь", которая всех там поддерживает.

«Благодарю вас, воины, за вашу стойкость, за вашу храбрость! наши бойцы Сил специальных операций и нацгвардейцы. Молодцы. Спасибо всем за блестящее выполнение задач по освобождению Херсона!", — добавил глава государства.

Он подчеркнул, что так будет и в Геническе, и в Мелитополе, и во всех украинских городах и селах Донбасса.

"Обязательно – увидим, как там в Крыму украинские силы будут встречать с украинскими флагами, которые и там хранят, которые и там сотнями будут на улицах в день освобождения. Я благодарю всех, кто воюет и работает ради украинской победы! Спасибо всем в мире, кто нам так сильно помогает! Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за родную Украину! Слава Украине!", – подытожил президент.

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