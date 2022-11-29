Еще в этом году Россия потеряет убитыми 100 000 солдат, – Зеленский обратился к украинцам

Силы обороны уже 279 дней героически сдерживают нашествие российских оккупантов. Вечером 29 ноября президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам.

Глава государства рассказал, что сегодня сделали несколько новых шагов для того, чтобы вернуть Украине справедливость и привлечь к ответственности всех виновных в этой преступной войне, сообщает 24 канал. Наше государство уже сотрудничает со многими странами и международными организациями, чтобы каждый российский убийца получил заслуженное наказание.

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Всех военных преступников накажут

Зеленский рассказал, что Украина уже наладила взаимодействие с Международным уголовным судом и будет его наращивать. Однако, к сожалению, имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно для справедливости.

Даже в Международном уголовном суде пока невозможно привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против нашего государства – за первичное преступление. Преступление, которое породило все другие преступления этой войны – и не только после 24 февраля, но и с 2014 года. Именно тогда все это началось,

– заявил президент.

По его словам, для того, чтобы была ответственность за агрессию, нужен специальный трибунал – в дополнение к Международному уголовному суду.

"И мы делаем все, чтобы создать такой трибунал. Именно этой задаче было сегодня посвящено обращение первой леди Украины к парламенту и народу Великобритании", – отметил глава государства.

Он добавил, что сейчас продолжается визит первой леди в Соединенное Королевство. От имени всех украинцев и украинок, пострадавших от российской агрессии, она призвала Великобританию стать лидером в глобальных усилиях для создания специального трибунала по агрессии России против Украины, чтобы вернуть справедливость.

"Этот опыт есть у британцев, это является частью нашей общей с ними исторической памяти. Зимой 1942 года, когда еще никто не мог предсказать, когда завершится Вторая мировая война, именно в Лондоне представители союзников подписали Сент-Джеймскую декларацию. Документ, с которого начался путь к Нюрнбергскому трибуналу, то есть к справедливости после той войны", – объяснил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

По его словам, уже есть мощное сотрудничество с Нидерландами, которые помогают с созданием офиса прокурора для сбора доказательств военных преступлений. Также продолжается работа с Францией, которая помогает в полевой работе по документированию российских военных преступлений.

"И должны объединить мировое большинство в поддержку проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН по спецтрибуналу. Мы должны разработать необходимую юридическую архитектуру, чтобы трибунал заработал. Должны полностью реализовать этот пункт нашей формулы мира и реально обеспечить справедливость после этой войны, так же как и после Второй мировой", – подчеркнул глава государства.

Зеленский верит, что Великобритания проявит свое лидерство в этой борьбе за справедливость. Он также добавил, что в Лондоне сегодня открыли выставку Russian War Crimes – это проект, который демонстрирует миру, что именно оккупанты принесли на украинскую землю.

"Эта выставка работала в Давосе, во время Всемирного экономического форума, также в Нью-Йорке – во время Генеральной Ассамблеи ООН, в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО. Теперь ее увидят британцы. Во всех ведущих странах будут знать и видеть, за какое зло ответственен ра**зм", – отметил президент.

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Зеленский провел разговор с Шольцем

Глава государства рассказал, что в Берлине состоялась чрезвычайно полезная встреча министров юстиции стран "Большой семерки". Украину там представляли Генеральный прокурор и министр юстиции.

"Эта встреча была посвящена как раз привлечению к ответственности оккупантов и государства-агрессора за все ими совершенное. По итогам встречи видим очевидную готовность работать вместе, чтобы наконец восстановить силу международного права, восстановить полное действие Устава ООН и привлечь Россию к справедливой ответственности", – отметил Зеленский.

Он добавил, что также сегодня разговаривал с канцлером Германии Олафом Шольцем. Именно эта страна в этом году председательствует в G7.

Обсудили наше сотрудничество как на двустороннем уровне, так и в международных институтах. Приоритеты понятны – защита от ракетного террора, восстановление энергетики, продовольственная безопасность. Я поблагодарил господина канцлера за поддержку,

– отметил президент.

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Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Президент сообщил, что ситуация на фронте – сложная. Несмотря на чрезвычайно большие российские потери оккупанты до сих пор пытаются:

наступать в Донецкой области,

закрепиться на Луганщине,

двигаться на Харьковщине,

что-то там они планируют на Юге.

"Но держим оборону и, главное, не даем врагу осуществить его намерения. Они говорили, что захватят Донецкую область весной, летом, осенью... На этой неделе начинается уже зима", – заявил Зеленский.

Он добавил, что россияне положили там свою регулярную армию и ежедневно теряют сотни мобилизованных и наемников, используя заградотряды.

Еще в этом году Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат и только Богу известно сколько наемников. А Украина будет стоять. А мир будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил Нидерланды за сегодняшнее решение – Палата представителей Генеральных штатов признала Россию государством – спонсором терроризма.

"Шаг за шагом мир все расставит по местам. Слава всем, кто воюет за свободу! Слава всем, кто работает ради нашей победы! Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Слава Украине!" – подытожил президент.

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