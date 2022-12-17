Россия выпустила более 4 тысяч ракет по Украине, – Зеленский о ситуации в энергетике

Украинские защитники продолжают бороться с российскими оккупантами, не давая им, в частности, уничтожать украинскую критическую инфраструктуру. О подробной ситуации в энергетике и на фронте рассказал президент Зеленский в своем традиционном обращении.

Начал свое обращение к народу 17 декабря глава государства с того, что нашим энергетикам удалось вернуть свет в дома почти шести миллионам украинцев. Однако ремонтные работы еще продолжаются.

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Где самая сложная ситуация

По словам Зеленского, после очередной массированной ракетной атаки 16 декабря украинская энергетическая система существенно пострадала, и восстановить ее все еще сложно.

Есть проблемы со снабжением тепла. Есть проблемы с поставкой воды. Наиболее сложная ситуация в Киеве и области, Виннице и области и Львове и области. Но и во многих других украинских регионах есть масштабные отключения. Это Днепропетровщина, Волынь, Житомирщина, Закарпатье, Франковщина, Одесщина, Полтавщина, Тернопольщина, Черниговщина и другие города и области,

– констатировал президент.

Кроме того, он подчеркнул, что враг не жалеет ресурсов, чтобы уничтожить Украину. По состоянию на 17 декабря Россия выпустила более 4 000 ракет, повредивших гражданскую, критическую и другую инфраструктуру нашего государства.

Полное обращение Зеленского к украинцам: смотрите видео