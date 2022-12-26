Трудная ситуация у Бахмута, энергетическая подготовка к зиме: Зеленский обратился к украинцам

Силы обороны уже 306 дней сдерживают нашествие российских оккупантов. Вечером 26 декабря президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства отметил, что прошел еще один день еще одной недели украинского сопротивления, сообщает 24 канал.

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Президент рассказал о ситуации на фронте

Зеленский отметил, что Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, нуждаются сейчас в максимуме сил и концентрации.

Ситуация там тяжелая, мучительная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы – а это значительные ресурсы – чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение. И я благодарю всех наших ребят, которые стоят на позициях, стоят крепко и которые все же находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, но и выбивать оккупантов, "минусировать" их,

– заявил глава государства.

Он отметил:

10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду за взятие в плен оккупантов на Донетчине, ведь это очень важно, потому что позволит Украине освободить больше наших людей.

80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады за успешное уничтожение вражеской силы на Лиманском направлении.

"Молодцы, ребята! Чем больше оккупанты теряют, тем больше времени мы все выигрываем для Украины", – подчеркнул президент.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Дефициты электроэнергии сохраняются

Зеленский поблагодарил всех работников энергетических предприятий и всех ремонтных бригад за то, что в эту субботу и воскресенье – в Сочельник и Рождество – удалось дать украинцам больше энергии.

Конечно, дефициты сохраняются. Отключения продолжаются. На этот вечер в разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены. Но количество и продолжительность отключений все же постепенно уменьшается. Спасибо каждому и каждой, кто обеспечил этот результат,

– заметил глава государства.

Президент рассказал, что сегодня он провел специальное совещание с чиновниками по ситуации в энергетике и инфраструктуре.

"Готовимся к следующему году – и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые должны устранить. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно сделает", – добавил Зеленский.

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Президент провел сегодня расширенное совещание по итогам визита в США и реализации договоренностей.

Времени терять не будем. Все, о чем договорились в Вашингтоне, реализуем быстро. Насколько это возможно. И еще одно. Сегодня говорил с премьер-министром Индии,

– рассказал глава государства.

В следующем году именно Индия будет председательствовать в "Большой двадцатке". Зеленский пожелал Нарендри Моде плодотворного председательства – не для кого-то отдельно, а для всех в мире, кто ценит мир. По его словам, Индия может быть более активной в усилиях по завершению агрессии, поэтому президент надеется, что в следующем году удастся сделать больше для глобальной стабильности.

"Благодарю всех, кто работает ради Украины и не смотрит, праздник, выходные ли, будни! Спасибо каждому и каждой, кто воюет за Украину! Спасибо всем, кто помогает нашему государству! И, пожалуйста, не забывайте, что надо быть готовыми к российским ракетным атакам или провокациям. ПВО готовится, государство готовится, и каждый должен подготовиться. Учитывайте, пожалуйста, сирены", – подытожил президент.