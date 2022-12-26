Глава держави зазначив, що минув ще один день ще одного тижня українського спротиву, повідомляє 24 канал.

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Президент розповів про ситуацію на фронті

Зеленський зазначив, що Бахмут, Кремінна та інші напрямки на Донбасі, потребують зараз максимуму сил і концентрації.

Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси – а це значні ресурси, – щоб вичавити хоча б якесь просування. І я дякую усім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, але й вибивати окупантів, "мінусувати" їх,

– заявив глава держави.

Він відзначив:

10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду за взяття в полон окупантів на Донеччині, адже це дуже важливо, бо дасть Україні змогу звільнити більше наших людей.

80-ту і 95-ту окремі десантно-штурмові бригади за успішне знищення ворожої сили на Лиманському напрямку.

"Молодці, хлопці! Що більше окупанти втрачають, то більше часу ми всі виграємо для України", – наголосив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Дефіцити електроенергії зберігаються

Зеленський подякував всім працівникам енергетичних підприємств та всім ремонтним бригадам за те, що цієї суботи й неділі – у Святвечір і Різдво – вдалося дати українцям більше енергії.

Звичайно, дефіцити зберігаються. Відключення тривають. Станом на цей вечір у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені. Але кількість і тривалість відключень усе ж поступово зменшується. Дякую кожному й кожній, хто забезпечив цей результат,

– зауважив глава держави.

Президент розповів, що сьогодні він провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі.

"Готуємося до наступного року – і не лише до зимових місяців. Є загрози, які маємо усунути. Є кроки, які мають бути зроблені. І держава їх обов’язково зробить", – додав Зеленський.

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Президент провів сьогодні розширену нараду щодо підсумків візиту до США та реалізації домовленостей.

Часу втрачати не будемо. Все, про що домовились у Вашингтоні, реалізуємо швидко. Настільки, наскільки це можливо. І ще одне. Сьогодні говорив з прем'єр-міністром Індії,

– розповів глава держави.

У наступному році саме Індія головуватиме у "Великій двадцятці". Зеленський побажав Нарендрі Моді плідного головування – не для когось окремо, а для всіх у світі, хто цінує мир. За його словами, Індія може бути більш активною в зусиллях для завершення агресії, тож президент сподівається, що в наступному році вдасться зробити більше для глобальної стабільності.

"Дякую всім, хто працює заради України й не дивиться, чи свято, чи вихідні, чи будні! Дякую кожному й кожній, хто воює за Україну! Дякую всім, хто допомагає нашій державі! І, будь ласка, не забувайте, що треба бути готовими до російських ракетних атак або провокацій. ППО готується, держава готується, і кожен має підготуватися. Зважайте, будь ласка, на сирени", – підсумував президент.