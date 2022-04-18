Россия начала битву за Донбасс, будем бороться: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс. Президент Украины объяснил, что ничего украинского мы не отдадим, а чужого нам не надо.

Также Президент Украины прокомментировал атаку России по Львову и Днепру. В частности Зеленский объяснил, что Россия своими ракетными ударами достигает разве что самодемилитаризации.

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Россия своими ракетными ударами достигает разве что самодемилитаризации

Президент заявил, что Россия не сбавляет темпа использования ракет против Украины, хотя должна была бы осознать, что ей будет крайне сложно восстановить ракетный запас даже в нынешних условиях.

Но когда закроют все лазейки для избежания санкций и введут новые ограничения, то восстановление ракетного потенциала России будет нереалистичным.

То есть российские ракетные удары приводят лишь к одному – ракетной самодемилитаризации России. Похожий процесс происходит и с другими российскими вооружениями,

– пояснил Зеленский.

Президент Украины назвал ракетные удары России стратегической бессмыслицей.

"Сегодняшние удары по Львову, по Днепропетровщине и любые другие российские удары означают только одно: мы, мир и история заберут у России значительно больше, чем российские ракеты у Украины. Каждая потерянная жизнь – это аргумент лишь для того, чтобы украинцы и другие свободные народы, поколения за поколением, воспринимали Россию как угрозу", – объяснил президент.

Добавил, что на Востоке и Юге оккупанты пытаются атаковать более продуманно. Президент предположил, что россияне стали осторожнее из-за страха, что ВСУ уничтожат всех и никого не останется.

Российские войска начали битву за Донбасс, но мы ничего не отдадим

Сейчас можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Очень значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления,

– объяснил президент.

Однако заверил, что:

сколько бы туда ни сгоняли российских военных, мы будем бороться;

мы будем защищаться ежедневно;

ничего украинского не отдадим, а чужого – нам не нужно.

"И я благодарен всем нашим бойцам, всем нашим героическим городам на Донбассе, Мариуполю, а также держащимся городам Харьковщины, которые защищают судьбу всего государства, сдерживая силы захватчиков", – заверил президент.

Добавил, что Рубежное, Попасная, Золотое, Лисичанск, Северодонецк, Краматорск и все другие, которые на протяжении всех этих лет и навсегда – с Украиной.

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