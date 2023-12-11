Украину услышали другие государства Латинской Америки: основное с обращения Зеленского

10 декабря Владимир Зеленский с визитом находился в Аргентине. Президент подвел итог насыщенного рабочего дня.

Глава государства начал с того, что весь день 10 декабря состоял из встреч и переговоров в Аргентине. Кроме того, о нашем государстве во время визита Зеленского в Аргентину услышали другие страны Латинской Америки.

Читайте также Рассчитываем на вашу поддержку – о чем поговорили Зеленский с Милеем

Инаугурация президента и переговоры

Представил Украину на инаугурации нового президента Аргентины. Провел и первые переговоры с Хавьером Милеем. Сегодня здесь на площадях, на улицах много скандировали слово "свобода" – libertad, и это то, что нас ощутимо сочетает – Украину и Аргентину, наши народы, которые больше всего ценят свободу, свою идентичность и стремятся жить – достойно жить,

– отметил президент.

Он добавил, что глава аргентинского государства стремится для своей страны силы, и Владимир Зеленский это почувствовал. Он почувствовал, что Милей стремится к честности международных отношений. Президент Украины поблагодарил за поддержку нашего государства и пригласил вместе работать для восстановления мира.

Также обсудили двустороннее сотрудничество между Украиной и Аргентиной. Она может добавить экономическую прочность и рабочие места для наших народов. Президент подчеркнул, что это была хорошая и светлая встреча. Также пожелал Аргентине верных решений и устойчивого роста.

Кроме того, в Буэнос-Айресе Зеленский провел переговоры с тремя лидерами стран региона: Парагвая, Уругвая и Эквадор. Обсудили международную работу с ними и сотрудничество.

А еще у Владимира Зеленского была возможность пообщаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он отметил, что это был максимально откровенный разговор. Он касался наших европейских дел.

Глава государства имел возможность пообщаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Провел два телефонных разговора. Обсуждалась совместная работа на уровне Евросоюза, а также совместная защита Европы. Президент выразил благодарность за поддержку.

Встретился с нашей общиной в Аргентине – с теми украинцами, чьи корни здесь уходят в глубины в десятки и десятки лет. Благодарен за сохранение нашей, украинской культуры, нашей идентичности, нашего языка. Я благодарен за то, что связь с Украиной сохраняется, несмотря на географию, несмотря на любые проблемы,

– добавил президент.

Владимир Зеленский отметил, что 11 и 12 декабря с командой будет находиться в Вашингтоне. Запланированы встречи и переговоры, в том числе с президентом Джо Байденом, а также перед Конгрессом.

Он отметил, что каждый день каждый час используют, чтобы дать Украине и украинскому народу больше: возможностей, защиты, силы.

Глава государства выразил благодарность всем, кто помогает, всем, кто сражается и работает ради интересов Украины, общества, свободы и победы.