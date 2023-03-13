Очень жестко на Востоке – очень болезненно, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский обратился к украинцам в своем вечернем обращении. Глава государства отметил, что ситуация на Востоке Украины чрезвычайно сложная.

В вечернем обращении Владимир Зеленский отметил, что, как всегда, был на связи с командующими и разведкой. Он отметил, что на Востоке "очень жестко и очень болезненно". Президент подчеркнул, что необходимо уничтожить военную мощь российских захватчиков, и мы этим займемся.

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На Востоке борются за будущее

Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка – все остальные места, где сейчас решается, каким будет наше будущее. Где борются за наше будущее – всех украинцев,

– подчеркнул он.

Глава государства поблагодарил каждого и каждую, кто борется за свободу Украины. Особо он отметил бойцов 92-й отдельной механизированной бригады. Ребят президент похвалил за успешные действия в районе Бахмута.

Обращение Зеленского от 13 марта: смотрите видео

Дополнительные деньги на оборону

Вспомнил в сводке Зеленский и то, что правительство одобрило и предложило Верховной Раде утвердить изменения в бюджет. Речь идет о дополнительных пол триллиона гривен на оборону.

По словам главы государства, все средства будут направлены на финансовое обеспечение украинских военных, поддержку сектора обороны, оборонное оборудование, в частности дроны. Зеленский подчеркнул, что сделают "все возможное и невозможное для укрепления наших воинов".

Разминирование и аграрии

Владимир Зеленский отметил, что 13 марта обсуждали гуманитарное разминирование. Он отметил, что более 170 тысяч квадратных километров Украины остаются опасными. Причиной этого стали все еще не разорвавшиеся российские мины и снаряды.

Существенная часть этой территории – это земля наших аграриев, обрабатываемая земля. Сегодня обсудили, как активизировать эту работу: ускорить гуманитарное разминирование, увеличить соответствующее сотрудничество с партнерами,

– подчеркнул он.

По словам президента, обсуждался вопрос поддержки украинских аграриев. Он отметил, что за время полномасштабной войны началась уже вторая посевная. Глава государства подчеркнул, что в прошлом году героические усилия наших фермеров, работников и работниц аграрной сферы "позволили сохранить украинское аграрное производство – глобальную роль Украины как гаранта продовольственной безопасности". Поэтому он поблагодарил всех, кто внес вклад в это.

Президент также отметил, что удалось нормализовать ситуацию с энергетикой в Украине. По его словам, потребности украинцев обеспечивают фактически на всей свободной от оккупантов территории нашего государства. Также ведется подготовка к новому отопительному сезону. Речь идет о накоплении ресурсов, а также защите энергетических мощностей.

Ближайшие недели планируются достаточно активными с точки зрения международной коммуникации. И для того, чтобы усилить нашу оборону, и для того, чтобы усилить украинские позиции в борьбе за справедливость, то есть в борьбе за наказание российских убийц. Готовим новости,

– отметил он.

Кроме того, наше государство работает над тем, чтобы добавить новые санкции против России. Канада уже расширила ограничения, касающиеся импорта алюминия и стали из страны-агрессора.

По словам Зеленского, следует не только ограничить возможность Москвы обходить существующие санкции. Необходимо также вводить новые. Это лишит возможность России адаптироваться к глобальному давлению. И чем меньше будет способность к этой адаптации у врага, тем скорее, уверен президент, Украина сможет восстановить свою территориальную целостность и вернуть мир.