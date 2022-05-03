Россия пытается выместить свое бессилие, атакуя Украину, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский обратился к украинцам. Президент рассказал, что из Мариуполя 3 мая удалось вывезти 156 человек.

Президент напомнил также, что люди находились в укрытиях более 2 месяцев. Об этом президент рассказал 3 мая – на 69-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Зеленский рассказал об эвакуации из Мариуполя

Есть наконец-то результат, первый результат нашей эвакуационной операции с "Азовстали" в Мариуполе, которую мы организовывали очень долго. Это требовало много усилий, долгих переговоров и разного посредничества. Сегодня в Запорожье прибыли 156 человек. Это женщины, дети,

– вспомнил президент.

Вспомнил, что 6-месячный ребенок два месяца своей жизни провел под землей, спасаясь от бомб, обстрелов.

"Наконец-то эти люди – в полной безопасности. Они получат всю необходимую помощь", – заверил президент.

Владимир Зеленский заметил, что работают над тем, чтобы эвакуировать из города всех людей. Власти заверили, что работают над этим каждый день.