Есть серия серьезных позитивных новостей, – Зеленский обратился к украинцам на 77 день войны

Владимир Зеленский вечером 11 мая традиционно обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что сегодня есть серия серьезных позитивных новостей для обороны Украины.

Зеленский сообщил, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за новый пакет поддержки для Украины, а также – глобальной демократии. Речь идет о почти 40 миллиардах долларов. По словам президента, второе голосование – в Сенате США – состоится уже скоро.

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Далее решение попадет на подпись к президенту Джо Байдену, а тогда – вступит в силу. Зеленский подчеркнул, что эти деньги используют для усиления защиты Украины максимально быстро и без бюрократии.

По словам Зеленского, речь идет об оружии, боеприпасах, оборудовании. А также – поддержке расследований военных преступлений России, поддержке дипломатической работы и тому подобное.

Возобновление ленд-лиза является историческим решением

В обращении Зеленский упомянул также о возобновлении ленд-лиза. Президент назвал это решение историческим. Он напомнил, что именно ленд-лиз во Второй мировой войне был одной из ключевых предпосылок для победы союзников.

Зеленский отметил, что помощь США Великобритании и Советскому Союзу тогда кардинально изменила расстановку сил на территории Европы. Европейцы получили большую номенклатуру продукции. В частности, самолеты, грузовики, авиационное топливо, средства связи.

Украинский лидер напомнил, что полученное по ленд-лизу работало для советских людей еще десятки лет после завершения войны.

Президент отметил символизм того, что Байден подписал новый закон о ленд-лизе именно 9 мая. Украинский лидер поблагодарил президента США за это, также – за поддержку и принятое решение.

Зеленский отметил, что сейчас в войне против тирании Украина защищает свободу и право на жизнь для всех свободных народов. Сейчас эта тирания представляет для Европы не меньшую угрозу, чем 80 лет назад.

Говоря просто, ленд-лиз – это схема передачи нам всего, что необходимо для обороны. Хотя формально это как бы заем, но по сути он настолько выгоден, что называть его займом некорректно,

– подчеркнул Зеленский.

Президент пояснил, что Украина получит доступ к современному оружию, боеприпасам, оборудованию. Теперь не придется искать варианты, как это все оплатить. Кроме того, ленд-лиз ускорит поставки необходимого, ведь теперь Байдену не нужно согласовывать с Конгрессом, какую помощь он оказывает.

"Впервые в истории есть возможность зафиксировать наши гарантии безопасности"

Также Зеленский сообщил, что продолжается предметное и постоянное обсуждение гарантий безопасности для Украины. Президент напомнил: 8 мая Украина впервые приняла участие на уровне лидеров во встрече G7. Тогда речь шла именно об этом.

"Мы договариваемся с ведущими государствами мира, чтобы дать уверенность в безопасности на десятилетия вперед. Это впервые в истории нашего государства, когда есть возможность зафиксировать такие гарантии", – подчеркнул Зеленский.

Он еще раз повторил: речь идет о конкретных гарантиях. Должно быть понятно: что конкретно, кто конкретно и как конкретно гарантирует Украине.

"Этот май будет иметь особое значение"

Зеленский подчеркнул, что этот май для украинской истории будет иметь особое значение. У российских оккупантов нет шансов. Украина освободит свои территории и своих людей.

"Те маргиналы, которых российское государство нашло себе как коллаборантов, делают заявления космического масштаба и космической же глупости, как характеризовался этот их уровень еще в "Собачьем сердце". Но что бы ни делали оккупанты, это ничего не значит", – заверил Зеленский.

Президент подчеркнул, что с поддержкой от США, Великобритании, ЕС, Канады, Австралии, Японии, всего свободного мира Украине будет легче. Зеленский также призвал не забывать, говоря о помощи от партнеров, что победу одерживают украинцы и украинки в борьбе и усилении обороны.

Зеленский подчеркнул, что отметил государственными наградами 404 военных ВСУ. Всего с начала полномасштабной войны наградами отметили более 13 тысяч защитников и защитниц.

Звание Героя Украины посмертно присвоили Игорю Бедзаю – полковнику, начальнику службы безопасности полетов – старшему инспектору-летчику командование ВМС.

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