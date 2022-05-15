Россияне заберут зло с собой обратно в Россию, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский рассказал, каковы первоочередные задачи для партнеров Украины. В частности, президент вспомнил о нефтяном эмбарго для России.

Соответствующую информацию президент рассказал в ходе вечернего обращения 15 мая. То есть на 81-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Зеленский назвал первоочередную задачу для партнеров Украины

Владимир Зеленский рассказал, что во время международных переговоров ключевыми темами станет оружие и финансовая поддержка для Украины. Речь идет о деньгах не только для стабильности страны, но и для восстановления разрушенного Россией.

Также Украина будет добиваться дополнительных санкций против Кремля и нефтяного эмбарго.

Как бы в Москве ни пытались сорвать это решение, время зависимости Европы от российских энергоресурсов истекает. И это не изменить,

– заверил президент Украины.

Добавил также, что важно максимальное внимание мира к Украине. Именно поэтому Владимир Зеленский пообщается со студентами ведущих американских университетов, в том числе из Стэнфордского университета.

Задача Украины – вступление в Евросоюз по быстрой процедуре

Президент Украины также заверил, что продолжит обращаться к парламентам европейских государств-партнеров Украины.

Наша задача – это статус кандидата в члены Евросоюза для Украины, а затем – вступление в Евросоюз по быстрой процедуре. Каждое государство имеет большое значение. Каждый голос важен,

– объяснил Владимир Зеленский.

Добавил также, что не менее важно и максимальное согласие Европы ужесточать санкции против России. Именно поэтому он обратится к парламенту Люксембурга.

Кроме того, 23 мая должно состояться обращение к участникам Форума в Давосе – речь пойдет о послевоенном восстановлении.

"Делаем все, чтобы по максимуму собрать поддержку мира, и участие в работе Давосского форума - одна из лучших возможностей именно для этого",

– заверил президент.

Ночное обращение Зеленского за 15 мая: смотрите видео