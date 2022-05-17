Операция по спасению защитников Мариуполя начата, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский рассказал, что Украина начала операцию по спасению защитников Мариуполя. Президент заверил, что тяжелораненым оказывается помощь.

Соответствующую информацию Владимир Зеленский обнародовал во время обращения в ночь на 17 мая. В частности, президент рассказал, что ВСУ сдерживают постоянные атаки врага.

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Владимир Зеленский напомнил, что это был непростой день, однако он был направлен именно на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей.

Президент Украины рассказал, что надеется, что благодаря действиям украинских военных ВСУ, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН удастся сохранить жизнь наших ребят. Среди них тяжело раненые, которым уже оказывают помощь.

Владимир Зеленский заверил – украинские герои нужны Украине живыми. Это принцип Украины, который поймет каждый человек.

Операция по спасению защитников Мариуполя начата нашими военными, разведчиками. Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа нуждается в деликатности. И времени,

– объяснил президент.

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Обращение Зеленского за 17 мая: смотрите видео