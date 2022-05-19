Жестокая бомбардировка на Востоке и общение со студентами: Зеленский обратился к украинцам

Президент Владимир Зеленский вечером 19 мая в очередной раз обратился к жителям Украины. Он рассказал о том, какая ситуация на фронте, а также о многих других важных вещах, которые произошли в этот день.

Сегодня глава государства общался со многими международными партнерами, а также украинскими студентами. Также он вспомнил об ужасной бомбардировке, которую совершили россияне в Северодонецке. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента.

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Это был очень важный день

Владимир Зеленский акцентировал на том, что 85 день нашей обороны от полномасштабного вторжения точно запомнится. Едва ли не самым важным событием было то, что США окончательно одобрили 40 миллиардов долларов помощи Украине.

Президент отметил, что деньги выделены не просто государству. А поддержке демократии в нашем регионе. "Это проявление мощного лидерства и нужный вклад в нашу общую защиту свободы", – подчеркнул президент.

Назвал ежемесячный дефицит

В Германии 19 мая состоялась встреча министров финансов, руководителей центробанков "Большой 7", а также представителей международных доноров. Безусловно, одной из важнейших тем обсуждения была поддержка Украины. Президент подчеркнул, что месячный бюджетный дефицит у нас сейчас составляет ориентировочно 5 миллиардов долларов.

Чтобы выстоять в войне за свободу, нам нужна быстрая и достаточная финансовая поддержка. И это для партнеров не просто расходы или подарок. Это их вклад в собственную безопасность. Потому что защита Украины означает и их защиту от новых войн и кризисов, которые Россия может спровоцировать. Может, если будет иметь успех в войне против Украины,

– сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что именно поэтому сейчас необходимо действовать крайне решительно. Потому что в России не должно быть никакого успеха в агрессии против Украины – ни военного, ни экономического.

Также президент рассказал, что в этот день провел два важных разговора с:

Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен – лично поблагодарил за макрофинансовую помощь в 9 миллиардов евро. Этот пакет был предложен накануне.

Премьер-министром Британии Борисом Джонсоном – обсудили экономические вопросы. В частности, экспорт нашей агропродукции и импорт горючего. Вспомнили и о ситуации в районах боевых действий и эвакуации наших героев с "Азовстали".

Рассказал о ситуации на фронте

Глава государства акцентировал, что ВСУ продолжают продвигаться в освобождении Харьковской области. Однако на Донбассе оккупанты пока не отступают. Там они наоборот пытаются еще больше усилить давление.

Там ад, и это не преувеличение. Жестокая и совершенно бессмысленная бомбардировка Северодонецка... Там только за один день 12 погибших, десятки раненых. Бомбардировки и обстрелы других наших городов, авиационные и ракетные удары российской армии – все это не просто боевые действия во время войны,

– подчеркнул президент.

Кроме этого вспомнил о российских ударах по Черниговской области. В частности об ударе по Десне, где по состоянию на вечер еще продолжается разбор завалов. Продолжаются и постоянные удары по Одесской области, по городам центральной Украины. Донбасс же сейчас полностью разрушен россиянами.

Вещи, которые нельзя объяснить военной целесообразностью

Владимир Зеленский акцентировал, что такие вещи не могут иметь никакого военного объяснения для России. По его мнению, это лишь сознательная и преступная попытка убить как можно больше украинцев. Это подтверждают целенаправленные разрушения жилых домов, социальных объектов, а также предприятий.

"Это то, что получит квалификацию геноцида украинского народа и за что оккупанты точно предстанут перед правосудием", – подытожил глава государства.

Обращение Владимира Зеленского за 19 мая: смотрите видео