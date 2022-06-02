Есть три серьезные новости, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 2 июня традиционно обратился к жителям Украины. Он подвел итоги 99 дня сопротивления полномасштабному вторжению России.

В целом глава государства выделил три самых основных новости за день. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его вечернее обращение.

Заметьте Северодонецк держится, санкции ЕС и США против России: основное за 99 день войны

Россия должна привыкать к болезненным последствиям войны

Прежде всего, глава Украины говорил о том, что ЕС постепенно движется к внедрению 6 санкционного пакета. Это очень сложный процесс, поскольку прежде всего ограничения предполагают отказ от российских ископаемых ресурсов.

Мир наконец-то отказывается от российской нефти. Другие страны, добывающие более качественную нефть, готовятся заместить российские поставки. Поэтому на этом направлении для государства агрессора "минусуются" огромные суммы,

– рассказал президент.

Он добавил, что Россия постоянно пытается противодействовать этому. Ведь Кремль долго наслаждался потоком нефтедолларов и не желает от этого отвыкать. "Но придется. Придется привыкать, что очень болезненное сокращение доходов является неизбежным следствием войны", – акцентировал Зеленский.

Оружие для спасения жизней

Вторым важным моментом в этот день стало то, что США официально подтвердили на разных уровнях, что Украине предоставят современные ракетные системы залпового огня HIMARS. Владимир Зеленский подчеркнул, что такая поддержка крайне необходима сейчас.

Это оружие действительно поможет спасать жизнь наших людей и защищать нашу землю. Я благодарен Президенту Байдену, всем нашим американским друзьям и народу Соединенных Штатов Америки за такую ​​поддержку,

– подчеркнул глава государства.

Сейчас Украина также ожидает похожих хороших новостей от других государств-партнеров. Например, 2 июня также стало известно о новом пакете оборонной помощи от Швеции.

Дипучреждения возвращаются в Киев

Третьим ключевым моментом президент назвал возобновление работы посольств в нашей столице. По состоянию на этот день таких уже 50.

Зеленский подчеркнул, что это очень важно не только практически – работы дипломатов. Также это немаловажный фактор на символическом уровне.

Глава государства подчеркнул, что каждое новое посольство, которое возвращается в нашу столицу, является свидетельством веры в нашу победу. Именно в то, что Украина сможет уверенно защитить свою государственность.

Ситуация на фронте и дальше тяжелая

Также глава государства отметил, что и дальше продолжаются тяжелые бои за нашу свободу. Пока едва ли не самой горячей точкой столкновения является Северодонецк. Защитники Украины имеют определенные успехи, однако пока рано о них подробно говорить.

Там (Северодонецк – 24 канал) сейчас самое жесткое. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанск, Бахмут и другие. Многие города, где такая мощная атака России,

– отметил Зеленский.

В настоящее время российская армия применяет на Востоке все имеющиеся у нее вооруженные возможности. При этом людей в руководстве агрессора даже никто не считает. "Особенно цинично, что в первой линии атак очень часто оккупанты используют именно тех людей, которых набрали в свою армию на ранее оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", – отметил президент Украины.

Также он отметил, что продолжаются циничные обстрелы мирных городов и сел. 2 июня россияне атаковали Черниговскую и Харьковскую области, а также Николаев.

Обращение Владимира Зеленского за 2 июня: смотрите видео

Верховный главнокомандующий 2 июня подписал новый указ о награждении наших защитников и защитниц. Он отметил государственными наградами героизм 223 участника боевых действий. К сожалению, из них 72 получили посмертно.