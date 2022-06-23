Мы должны прийти к победе быстрее, – Зеленский вспомнил в обращении вторжение нацистов

Владимир Зеленский обратился к жителям Украины. Он рассказал о главных событиях, которые произошли 22 июня. Также акцентировал: это был день памяти жертв Второй мировой войны.

В частности, о большом количестве дипломатических звонков, которые необходимо было сделать. Ведь сейчас это нужно ради положительного решения по кандидатству Украины в ЕС, сообщает 24 канал.

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Россия сделала то же, что нацисты

Президент подчеркнул, что 22 июня – день скорби и памяти жертв Второй мировой войны. Той войны, которая навсегда должна была остаться в истории. Это страшное событие никогда не должно было повторится, особенно в XXI веке, однако повторяется именно сейчас.

Россия сделала 24 февраля то же самое, что нацисты – 22 июня. Много об этом сказано. И я хочу добавить только одно. Тогда с утра вторжения до поражения агрессора прошло 1418 дней. Мы же должны освободить нашу землю и прийти к победе, но быстрее,

– сказал глава государства.

Он акцентировал, что это наша национальная цель, поэтому сейчас все мы должны работать над победой каждый день. "Каждый гражданин, каждая гражданка – на том уровне, на котором это возможно", – призвал Владимир Зеленский.

Телефонный марафон продолжался с утра

Практически весь день до вечера, глава государства провел разговор с 11 лидерами других государств. С кем говорил Владимир Зеленский:

Премьер Болгарии – Кирилла Петкова поблагодарил за поддержку Украины и развития всей Европы с нашим участием.

– Кирилла Петкова поблагодарил за поддержку Украины и развития всей Европы с нашим участием. Премьер Латвии – с Кришьянисом Кариньшем обсудили сотрудничество между нашими странами и Европой. Также о наших общих возможностях защитить Европу от кризисов, которые устраивает Россия.

– с Кришьянисом Кариньшем обсудили сотрудничество между нашими странами и Европой. Также о наших общих возможностях защитить Европу от кризисов, которые устраивает Россия. Премьер Греции – с Кириакосом Мицотакисом обсудили одинаковое видение исторического веса решения, которое ожидается от Европейского совета.

– с Кириакосом Мицотакисом обсудили одинаковое видение исторического веса решения, которое ожидается от Европейского совета. Премьер Швеции – с Магдаленой Андерссон обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на уровне европейских структур.

– с Магдаленой Андерссон обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на уровне европейских структур. Премьер Эстонии – поблагодарил Каи Каллас за неизменную поддержку Украины. Обсудили приоритеты нашего сотрудничества и повестку дня в контексте саммита НАТО. Это мероприятие должно состояться в Мадриде на следующей неделе.

– поблагодарил Каи Каллас за неизменную поддержку Украины. Обсудили приоритеты нашего сотрудничества и повестку дня в контексте саммита НАТО. Это мероприятие должно состояться в Мадриде на следующей неделе. Премьер Чехии – с Петром Фиалой обсудили приоритеты председательства Чехии в Совете Европейского Союза в следующие полгода. Сейчас наш президент уверен, что голос Чехии будет за Украину.

– с Петром Фиалой обсудили приоритеты председательства Чехии в Совете Европейского Союза в следующие полгода. Сейчас наш президент уверен, что голос Чехии будет за Украину. Премьер Бельгии – Зеленский поблагодарил Александера де Кро за поддержку нашей европейской перспективы. Также пригласил его посетить Украину.

– Зеленский поблагодарил Александера де Кро за поддержку нашей европейской перспективы. Также пригласил его посетить Украину. Премьер Австрии – выразил благодарность Карлу Нехаммеру за гуманитарную поддержку и понимание потребностей Украины.

– выразил благодарность Карлу Нехаммеру за гуманитарную поддержку и понимание потребностей Украины. Премьер Словении – договорились с Робертом Голобом, что возможно усиление сотрудничества между нашими странами.

– договорились с Робертом Голобом, что возможно усиление сотрудничества между нашими странами. Президент Молдовы – с Майей Санду выразили взаимную поддержку накануне важного заседания Европейского совета. В дальнейшем наши страны будут помогать друг другу быстрее пройти этот путь в Европейский Союз.

– с Майей Санду выразили взаимную поддержку накануне важного заседания Европейского совета. В дальнейшем наши страны будут помогать друг другу быстрее пройти этот путь в Европейский Союз. Президент Литвы – Гитанасу Науседе выразил полную поддержку в связи с ситуацией вокруг Калининградской области России (анклавом возле территории Литвы).

Россияне продолжают уничтожение украинских городов

Президент вспомнил и о событиях, которые непосредственно касаются войны. В частности и то, что в очередной раз по Николаеву запустили ракеты. К счастью, погибших не было, но пять человек получили ранения. Были удары и в Харьковской области, которые привели к смертям. Также российские военные обстреливали приграничніе территории Черниговской и Сумской областей. На Донбассе в этот день фиксировали массированные авиационные и артиллерийские удары.

Цель оккупантов на этом направлении неизменна – они шаг за шагом хотят уничтожить весь Донбасс. Весь. Лисичанск, Славянск, Краматорск – любой город. Им нужно все сделать таким, как Мариуполь. Полностью разбитым,

– акцентировал глава государства.

Он отметил, что именно из-за этого Украине нужно новое вооружение – чтобы остановить террор, который совершает агрессор.

Обращение Владимира Зеленского за 22 июня: смотрите видео

22 июня президент подписал указ о награждении 195 участников боевых действий. К сожалению, 17 из этих героев получат награды посмертно.