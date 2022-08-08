Каждый сбитый "Калибр" – это спасенные жизни: главное из обращения Зеленского за 8 августа

Владимир Зеленский заявил, что не должен остаться ни тлеющий, ни замороженный конфликт. Добавил, что Украина должна вернуть все, что захватила Россия.

Соответствующую информацию Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения. В этот же день президент Украины провел разговор с президентом Ботсваны.

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Зеленский заявил, что не останется тлеющий или замороженный конфликт

После этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступления агрессии. И это важно не только для справедливости,

– объяснил Зеленский.