Відповідну інформацію Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення. У цей же день президент України провів розмову з президентом Ботсвани.

Зауважте Зеленський закликав західні країни заборонити в'їзд усім росіянам

Зеленський заявив, що не залишиться тліючий чи заморожений конфлікт

Після цієї російської війни проти України не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту. Україна має повернути все, що росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покарана за злочин агресії. І це важливо не лише для справедливості,

– пояснив Зеленський.