Ни дня не теряем, – Зеленский отчитался об уничтожении оккупантов и экспорте зерна

Владимир Зеленский заявил, что оккупанты пытаются запугивать людей, используя ЗАЭС. Президент рассказал, что враги фактически прикрываются станцией, чтобы обстреливать Никополь и Марганец.

Владимир Зеленский записал обращение вечером 13 августа. Также в этот день оккупанты снова стреляли в сторону Запорожской АЭС.

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Владимир Зеленский заявил, что россияне устраивают постоянные провокации с обстрелами территории АЭС и пытаются перебросить на это направление свои дополнительные силы, чтобы еще больше шантажировать наше государство и весь свободный мир.

Если кто-то в России думает, что им это что-то может дать, то они ошибаются. российский шантаж только мобилизует еще большее глобальное усилие для противостояния террору. Каждый день пребывания российского контингента на территории Запорожской АЭС и в соседних районах нашего государства настолько увеличивает радиационную угрозу для Европы, что даже в пиковые моменты противостояния во времена холодной войны такого не было,

– пояснил Зеленский.

Он также добавил, что каждый день пребывания российского контингента на ЗАЭС и соседних районах только увеличивают радиационную угрозу для Европы. Президент напомнил, что даже в пиковые моменты противостояния во времена холодной войны такого не было.

Владимир Зеленский также заявил, что на это должна быть сильная реакция мира. Он также добавил, что украинские дипломаты и представители государств-партнеров сделают все, чтобы новые санкции против России обязательно блокировали российскую атомную отрасль.

Обращение Зеленского за 13 августа: видео