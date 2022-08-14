Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет россия, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 14 августа традиционно обратился к украинцам. Президент рассказал, что идет подготовка к очень активным неделям второй половины августа.

Зеленский, недавно проведший разговор с Папой Римским, рассказал, что имеет в виду запланированные переговоры и встречи, информирует 24 канал. А также – Крымскую платформу, новые обращения к зарубежным сообществам и международно-правовую активность.

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Главное из обращения Зеленского

Президент добавил, что на этой неделе продолжит расширять связи Украины с африканскими государствами и регионом Латинской Америки.

Зеленский анонсировал 15 августа важные контакты на европейском уровне. Кроме того, украинский лидер добавил, что на днях состоится церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств, прибывших в Киев.

По словам президента, в глобальной политике – пауза. Все потому, что август. В то же время для интересов Украины никаких пауз нет, не было и не будет.

Также Зеленский добавил, что идет работа над новыми санкциями против россии. Кроме того, работают, чтобы простимулировать граждан государства-террориста ощутить свою часть ответственности за происходящее.

Зеленский жестко обратился к россиянам

Украинский лидер заявил, что дискуссия о визовых ограничениях в Европе для россиян расширяется. Каждый день к ней присоединяются новые и новые политики. Зеленский подчеркнул, что, в конце концов, это должно привести к соответствующим решениям.

Зеленский поблагодарил всех, кто работает, чтобы установить полные данные о российских убийцах. В частности, украинский лидер выразил благодарность разведчикам, правоохранителям и журналистам. Президент подчеркнул, что Украина и мир получают все больше информации об оккупантах, непосредственно ответственных за:

террор; пытки; так называемую "фильтрацию"; депортацию украинцев; мародерство.

Зеленский отметил, что когда зло приобретает такие масштабы, молчание приближается к уровню соучастия.

"А отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему. Поэтому если у вас гражданство россии и вы молчите, значит, вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились – как на территории россии, так и за границей, – ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны", – заявил Зеленский.

Президент о продлении военного положения и мобилизации

Украинский лидер отметил, что уже в ближайшее время Верховной Раде предстоит принять решение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский добавил, что это очевидное решение. Его причины – тоже очевидцы.

Украина в разных переговорных форматах предлагала руководству россии:

окончить войну;

освободить украинскую землю от оккупации.

Однако россия верит в террор. Страна-оккупантка находится в плену пропагандистских иллюзий. Следовательно, Украина должна отвечать на каждое проявление террора и на все обстрелы.

К сожалению, у Украины есть потери. Однако украинцы должны бороться на всех уровнях и фронтах.

Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет россия, а значит, меньше времени продлится эта война. И каждый в Украине, каждый в свободном мире должен делать все от них зависящее и все возможное, чтобы россия и поддерживающие войну платили все большую цену за российский государственный террор,

– заявил президент.

Обращение Зеленского 14 августа: смотрите видео