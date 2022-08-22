Удары российской артиллерии просто невозможно сосчитать, – Зеленский в обращении к украинцам
Владимир Зеленский рассказал, что на Форуме ветеранов анонсировал изменения в госполитике по поводу ветеранского сообщества. В частности, чтобы ветераны могли принять участие и в послевоенном развитии Украины.
Президент Украины рассказал об этом вечером 22 августа. Также он отметил, что переход ветеранов должен быть на уровне самых сильных аналогичных систем в мире.
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Зеленский анонсировал систему перехода ветеранов к мирной жизни
Владимир Зеленский объяснил, что нужны изменения, чтобы ветераны могли внести свой вклад не только в защиту нашего государства на передовой, но и в послевоенное развитие Украины.
Для этого на вызовы должно реагировать не только государство, но и бизнес, работодатели, образование.
Мы создадим такую систему ветеранской политики, услуг и сервисов для ветеранов, возможности их перехода от военного дела к гражданской жизни, которая будет на одном уровне с сильнейшими аналогичными системами в мире,
– пообещал президент Украины.
Он также добавил, что цель состоит в том, чтобы украинский опыт ветеранской политики стал со временем новым примером для подражания другим в мире.
Важные тезисы из обращения Владимира Зеленского:
- провел большое совещание с представителями сектора обороны и безопасности, на котором находились Залужный, Монастырский, Данилов, Буданов и другие. Ключевые вопросы – это ситуация на передовой, ситуация в больших городах, конкретные меры безопасности в связи с праздничными днями и встречами, переговорами;
- Украина готова ко 2-му саммиту Крымской платформы. Он будет сильнее, чем в прошлом году – и по составу участников, и по тематике. Детали пообещал озвучить 23 августа.
Украина восстановила железнодорожную ветку с Молдовой
Президент напомнил, что 22 августа Укрзализныця обновила и запустила железнодорожную ветвь, соединяющую Украину и Молдову.
Почти 25 лет этот маршрут был закрыт, а теперь снова работает на Украине. Это важное транспортное направление,
– объяснил президент.
Средний объем грузов за год может составить около 10 миллионов тонн.
Удары русской артиллерии просто невозможно сосчитать
Владимир Зеленский подтвердил, что в Харькове спасатели завершили поисковые работы на месте удара оккупантов по жилому дому.
Один этот российский удар унес жизни 19 человек. Один. А такие удары извергов в разных частях нашей страны не прекращаются уже 180 дней,
– вспомнил президент.