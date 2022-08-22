Президент України розповів про це ввечері 22 серпня. Також він відзначив, що перехід ветеранів має бути на рівні з найсильнішими аналогічними системами у світі.

Зауважте Відвертий відчай: чому росії не вдасться зламати українців на День Незалежності

Зеленський анонсував систему переходу ветеранів до мирного життя

Володимир Зеленський пояснив, що потрібні зміни, щоб ветерани могли зробити свій внесок не лише в захист нашої держави на передовій, а й у повоєнний розвиток України.

Для цього на виклики має реагувати не тільки держава, а й бізнес, роботодавці, освіта.

Ми створимо таку систему ветеранської політики, послуг і сервісів для ветеранів, можливостей їхнього переходу від військової справи до цивільного життя, яка буде на одному рівні з найсильнішими аналогічними системами у світі,

– пообіцяв президент України.

Він також додав, що мета у тому, щоб український досвід ветеранської політики став із часом новим прикладом для наслідування іншими у світі.

Важливі тези зі звернення Володимира Зеленського:

провів велику нараду з представниками сектору оборони й безпеки, на якій були Залужний, Монастирський, Данілов, Буданов та інші. Ключові питання – це ситуація на передовій, безпекова ситуація у великих містах, конкретні заходи безпеки у зв'язку зі святковими днями й зустрічами, переговорами;

Україна готова до 2-го саміту Кримської платформи. Він буже сильнішим, ніж торік, – і за складом учасників, і за тематикою. Деталі пообіцяв озвучити 23 серпня.

Україна відновила залізничну гілку з Молдовою

Президент пригадав, що 22 серпня Укрзалізниця оновила й запустила залізничну гілку, яка з'єднує Україну та Молдову.

Майже 25 років цей маршрут був закритий, а тепер знову працює на Україну. Це важливий транспортний напрямок,

– пояснив президент.

Додав, що середній обсяг вантажів по року може становити близько 10 мільйонів тонн.

Удари російської артилерії просто неможливо порахувати

Володимир Зеленський підтвердив, що у Харкові рятувальники заверишили пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку.

Один цей російський удар забрав життя 19 людей. Один. А такі удари нелюдів у різних частинах нашої країни не припиняються вже 180 днів,

– пригадав президент.