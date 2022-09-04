Задержаны причастные к взрыву на выставке оружия в Чернигове: обращение Зеленского за 4 сентября

Уже задержали первых лиц, которых считают причастными к трагическому взрыву на выставке оружия в Чернигове. А наша армия продолжает освобождать от оккупантов все больше территорий украинской земли.

В то же время Украина делает все, чтобы деоккупировать и захваченную россией Автономную Республику Крым. Об этом, в частности, говорил Владимир Зеленский в своем обращении за 4 сентября, передает 24 канал.

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Кого задержали за взрыв на выставке в Чернигове

Президент получил 4 сентября новый доклад о трагическом взрыве на выставке оружия в Чернигове. Сейчас уже задержали по подозрению в совершении уголовного преступления двоих человек. Это люди, которые непосредственно причастны к трагическому инциденту.

Тот, кто дал приказ отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие. И тот, кто позволил ребенку взять оружие в руки. Уголовное производство – у Государственного бюро расследований,

– рассказал украинский лидер.

Он обратился ко всем представителям власти и правоохранительных органов на местах. "Еще раз предупреждаю, следите, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных средств. Жизнь людей – это общая ответственность всех, кто должен гарантировать безопасность", – акцентировал Владимир Зеленский.

Есть хорошие новости об освобождении территорий

В это воскресенье прошло очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Там докладывали Главнокомандующий Вооруженных Сил, командующие оперативных направлений и руководитель разведки. Президент отметил, что это были хорошие доклады.

Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады терробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области: освобожден населенный пункт. 54-я бригада на направлении Лисичанск – Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты. Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон – благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства.

Спасибо всем вам, ребята!

– обратился Владимир Зеленский к воинам.

Наши службы работают над освобождением Крыма

Президент напомнил, что в этот день годовщина задержания оккупантами первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Он не совершал никаких преступлений, а лишь хотел освобождения Крыма. Он разозлил оккупантов защитой своего народа и своей страны – Украины.

Джелял прибыл в прошлом году из Крыма на саммит и рассказал гостям и участникам о том, что реально происходит на полуострове. В частности, о репрессиях против всех, кто пытается сохранить свою свободу и свою культуру. Зато он сам стал жертвой этих репрессий.

Я верю, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей. Вооруженные Силы Украины, наша разведка, специальные службы уже делают необходимые шаги именно для этого. Эти шаги можно услышать. И все видят – оккупанты уже начали бежать из Крыма. Это правильный выбор для всех них,

– акцентировал Владимир Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского за 4 сентября: смотрите видео