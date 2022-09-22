Зеленский обратился к украинцам в день масштабного освобождения защитников "Азовстали"

Президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам. Он рассказал о масштабном обмене защитников "Азовстали".

Он подчеркнул, что Украина возвращает домой наших людей. Удалось освободить 215 наших защитников.

Кстати Мы отдали 55 предавших Украину – Зеленский о возвращении 5 командиров

Зеленский об освобождении защитников

Президент официально назвал несколько фамилий освобожденных бойцов:

Герой Украины Евгений Бова,

Герой Украины Лев Пашко,

Герой Украины Денис Прокопенко,

Дмитрий Козацкий,

Николай Кущ,

Константин Никитенко,

Екатерина Полищук,

Марианна Мамонова,

Валентина Зубко,

Яна Шумовецкая,

Зоряна Репецкая,

Анастасия Черненькая.

Он отметил, что в общей сложности освободили 188 защитников "Азовстали" и Мариуполя. В их числе 8 раненых во время российского теракта в Еленовке.

Это воины Нацгвардии, нашей армии, военно-морских сил, пограничники, полицейские, теробороновцы, работники СБУ и другие,

– рассказал президент.

Он добавил, что Украина помнит обо всех наших людях. Этим мы отличаемся от врага – ценим каждую жизнь.

Как готовили операцию

По словам Зеленского, операцию по обмену готовили достаточно долго.

Обменяли медведчука

Первая составляющая – обменяли одного "фаната россии" на 200 воинов. Первоначально Украине предлагали обменять 50 бойцов на него. Однако украинские власти настояли и это число выросло до 200. Они уже находятся в Украине. Зеленский заметил, что среди них есть те, кто готовится стать мамой.

Президент подчеркнул, что отдать медведчука за настоящих воинов не жалко. Он прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством. Украина получила от него всю необходимую информацию по расследованию уголовных дел.

За командиров пришлось побороться

Вторая составляющая – Зеленский рассказал, что обменяли 5 командиров защитников "Азовстали". За них пришлось побороться дольше, поскольку им угрожало самое жестокое. За них отдали 55 изменников Украины.

Украина договорилась с Турцией. Зеленский до этого говорил с президентом Реджепом Эрдоганом. Договорились, что пять командиров до конца войны будут находиться на территории этой страны – в комфортных условиях, в безопасности, под протекцией президента. Глава государства заверил, что их семьям обеспечат возможность видеться с ними.

Из плена вернулись:

Сергей Волынский,

Святослав Паламар,

Денис Прокопенко,

Олег Хоменко,

Денис Шлега.

Освобождение иностранных бойцов

Зеленский также рассказал об освобождении из плена 10 иностранных граждан, находившихся в российском плену. Ранее президент обсуждал это с премьером Борисом Джонсоном.

Домой вернутся 5 граждан Великобритании, двое граждан США, 1 гражданин Марокко, один – Швеции и еще один – Хорватии.

Враг назначил им "приговор" – долгий срок заключения или смертную казнь. Поэтому им спасли жизнь. Они вернутся на родину через посредничество Саудовской Аравии.