Когда возвращается украинское знамя, русский фарс никто не вспоминает: обращение Зеленского

Владимир Зеленский вечером 2 октября обратился к украинцам. Президент рассказал, что дважды в день получает отчёт от военных.

Президент отметил, что в Турции произошло важное событие. На воду спустили корвет "Гетман Иван Мазепа". Это первый из тех, которые Турция построит для Украины.

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Украинский лидер отметил символизм названия корвета. Зеленский заметил, что, несмотря на столетия русской лжи, историческая правда и справедливость все равно побеждают.

Президент рассказал, что корвет был спущен на воду в присутствии первой леди Елены Зеленской.

Зеленский добавил, что нет никакой причины, чтобы сорвался проект строительства нового флота для Украины. Все намеченные планы обязательно реализуют. Цель – создать в Украине полноценную базу обслуживания и строительства кораблей.

Украина готовится к созданию завода компании "Байкар"

Андрей Ермак посетил мощности компании "Байкар". В частности, она производит легендарные "Байрактары". Глава Офиса Президента от имени всех украинцев поблагодарил руководителей компании. Кроме того, Ермак вручил орден "За заслуги" Сельчуку Байрактару – председателю Совета директоров.

Зеленский добавил, что идет подготовка к созданию в Украине учебного центра и завода компании "Байкар". А также – к совместному производству авиадвигателей.

"Украина всегда была и будет одним из европейских центров военной и авиационной промышленности. И я горжусь, что могу сказать эти слова абсолютно уверенно и обоснованно по итогам уже 221-го дня полномасштабной войны России против нашего государства. Что-то у кого-то пошло не по плану", – заметил Зеленский.

Состоялась встреча первых леди Украины и Турции

Президент рассказал, что 2 октября состоялась встреча первой леди Украины и Турции. Зеленский поблагодарил Реджепа Эрдогана и его супругу Эминэ за неизменную поддержку наших усилий для возвращения мира.

Кроме того, Зеленская встретилась со Вселенским патриархом Варфоломеем.

"Взгляд патриарха Варфоломея на войну, развязанную Россией, и его позиция по поддержке нашего государства – хорошо известны. И сегодня еще раз прозвучали – очень мощно", – добавил Зеленский.

Он также рассказал, что состоялись очень предметные переговоры главы Офиса Президента с советниками Президента США и Президента Турции – Джейком Салливаном и Ибрагимом Калином.

Зеленский о переговорах с Макроном

Зеленский провел переговоры с Эммануэлем Макроном. Президент Франции четко поддержал Украину и осудил так называемые псевдореферендумы и попытку аннексии украинской территории.

Темами были:

обсудили ужесточение санкций против России;

ситуацию на ЗАЭС;

похищение Игоря Мурашова – генерального директора ЗАЭС.

Зеленский об успехе ВСУ на фронте

Зеленский отметил, что 2 октября прозвучало мощное заявление от лидеров 9 стран НАТО: Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии. Они поддержали стремление Украины стать полноправным членом Североатлантического союза.

Украинский лидер заявил, что дважды в день получает отчеты от украинских военных. По словам Зеленского, на этой неделе в отчетах наибольшую часть занимает перечень освобожденных от оккупантов населенных пунктов. Успехи ВСУ не ограничиваются Лиманом.

Это, знаете ли, такая тенденция. Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинское знамя – о русском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает. Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины. Ибо каждый, кто причастен к любым элементам агрессии против нашего государства, будет за это отвечать,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил всех украинских воинов, которые возвращают флаг Украины на его законные города.

Президент отметил: