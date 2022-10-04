За неделю деоккупированы десятки населенных пунктов, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 4 октября традиционно обратился к украинцам. Президент рассказал, что за неделю герои ВСУ деоккупировали десятки населенных пунктов, как на юге, так и на востоке.

Украинский лидер заявил, что 4 октября есть хорошие новости с передовой, а также с дипломатического фронта. Украинская армия совершает на юге очень быстрое и мощное движение.

Заметьте ВСУ назвали 8 населенных пунктов Херсонщины, в которых уже хорошо закрепились украинские войска

От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю. Это на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донбассе вместе,

– заявил президент.

В частности, герои ВСУ освободили от оккупантов и стабилизировали такие населенные пункты в Херсонской области:

Любимовка;

Крещеновка;

Золотая Балка;

Биляевка, Украинка;

Большая и Малая Александровки;

Давыдов Брид.

Зеленский подчеркнул, что это далеко не полный список.