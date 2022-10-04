За неделю деоккупированы десятки населенных пунктов, – Зеленский обратился к украинцам
Владимир Зеленский вечером 4 октября традиционно обратился к украинцам. Президент рассказал, что за неделю герои ВСУ деоккупировали десятки населенных пунктов, как на юге, так и на востоке.
Украинский лидер заявил, что 4 октября есть хорошие новости с передовой, а также с дипломатического фронта. Украинская армия совершает на юге очень быстрое и мощное движение.
Заметьте ВСУ назвали 8 населенных пунктов Херсонщины, в которых уже хорошо закрепились украинские войска
От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю. Это на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донбассе вместе,
– заявил президент.
В частности, герои ВСУ освободили от оккупантов и стабилизировали такие населенные пункты в Херсонской области:
- Любимовка;
- Крещеновка;
- Золотая Балка;
- Биляевка, Украинка;
- Большая и Малая Александровки;
- Давыдов Брид.
Зеленский подчеркнул, что это далеко не полный список.