Воздушный щит должен быть, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 1 ноября обратился к украинцам. Президент рассказал, что в течение дня продолжалась дипломатическая активность.

Украинский лидер отметил, что мир должен отреагировать на очередную российскую эскалацию. В частности, речь идет о терроре против украинских энергетических объектов, а также о попытке России обострить продовольственный кризис, информирует 24 канал.

Заметьте У Зеленского раскрыли подробности разговора с Макроном

Зеленский о разговоре с Макроном

Зеленский рассказал, что поблагодарил Эммануэля Макрона за поддержку, которую Франция уже предоставила Украине. Кроме того, украинский лидер рассказал французскому коллеге о насущных потребностях. В первую очередь говорилось об обороне.

Воздушный щит для Украины должен быть. Сегодня это ясно прозвучало. Мы обсудили с Эммануэлем вполне конкретные проекты и для усиления нашей защиты, и для восстановления разрушенных объектов.

– говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что российские террористы делают ставку на зиму. Это – вызов всей Европе.

Россия будет преподносить любые новости о сложностях зимы 2022 – 2023 годов в своей пропаганде как доказательство якобы несостоятельности объединенной Европы. Врагу нужно показать, что слово "несостоятельность" – это о нем, а не о Европе.

Зеленский и Макрон договорились провести 2 важных мероприятия. Кроме того, президенты обсудили ситуацию с продовольственным экспортом.

"Но нужна надежная и долгосрочная защита зерновому коридору. Россия должна четко знать, что получит жесткий ответ мира на любые шаги, которые срывают наш продовольственный экспорт", – подчеркнул Зеленский.

Также украинский лидер провел разговор с президентом Камбоджи

Также украинский лидер рассказал о своем разговоре с премьером Камбоджи. Зеленский отметил, что страна в настоящее время главенствует в АСЕАН – одном из самых мощных мировых объединений. В него входят более 600 миллионов человек в десяти странах.

Зеленский добавил, что для каждой из этих стран продовольственный кризис – реальная угроза национальной безопасности.

"Если цены на продовольствие из-за российской агрессии будут расти, если на продовольственном рынке образуется дефицит, то это неизбежно приведет к катастрофическим последствиям в большинстве стран АСЕАН, как и в других регионах мира", – подчеркнул украинский лидер.

Что еще сказал Зеленский

Зеленский рассказал о визите еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. Президент подчеркнул необходимость создания так называемого "энергетического Рамштайна". Кроме того, обсудили помощь украинским городам.

Президент добавил, что на освобожденных от оккупантов территориях непрерывно продолжаются восстановительные работы.

"Мы сделаем все, чтобы дать людям электричество и тепло этой зимой. Но мы должны понимать, что Россия сделает все, чтобы разрушать нормальную жизнь. На поле боя они безнадежны. Украинские воины это уже доказали. Но нужно время, нужны усилия, нужно терпение, чтобы доказать, что надежда на зиму для российских террористов не сбудется», – подчеркнул президент.

Он добавил, что украинцы это пройдут. Новый день приближает Украину к победе.

Обращение Зеленского за 1 ноября: смотрите видео