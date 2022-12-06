Когда в стране День Вооруженных Сил – праздник благодарности, ее невозможно сломать, – Зеленский

Наши защитники уже 286 дней мужественно сдерживают нашествие российских оккупантов. Президент Владимир Зеленский вечером 6 декабря записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства отметил, что сегодня – день нашей благодарности. Именно такой смысл у 6 декабря, и так будет навсегда.

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Украинцы будут отмечать День ВСУ словами и слезами благодарности

Президент отметил, что теперь украинцы будут отмечать День Вооруженных Сил Украины словами, ощущением и слезами благодарности. Он уверен, что миллионы раз сегодня в Украине прозвучало или просто подумалось именно так – "спасибо":

воинам нашей армии и всех формирований сил обороны Украины,

родителям наших воинов, воспитавших действительно победителей,

всем врачам и медицинским сестричкам, спасающим раненых героев,

каждому, кто укрепляет оборону и обеспечивает украинских воинов всем необходимым.

Когда в государстве День Вооруженных Сил по своему смыслу является праздником благодарности, такое государство, я уверен, невозможно преодолеть и невозможно сломать. И сегодня мы все это точно видим и еще раз увидели,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что ВСУ защищают Украину от российских оккупантов 8 лет и уже 286 дней. Тысячи людей отдали свои жизни, чтобы наступил день, когда на нашей земле не останется ни одного захватчика и когда все украинцы снова будут свободными.

"Я прошу вас сейчас почтить минутой молчания память каждого, память каждой, кто погиб на полях боя ради нашего государства, ради Украины, и чья жизнь стала частью героической истории смелости Украины", – призвал глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Президент провел день с бойцами

Зеленский рассказал, что для него было честью провести сегодняшний день вместе с украинскими защитниками и защитницами.

Утром он был на Донбассе, где поблагодарил бойцов, защищающих Украину на наиболее опасных и ответственных направлениях. В частности, бьющихся на Сватовском, Бахмутском, Авдеевском и других направлениях в Донецкой и Луганской областях. Глава государства вручил воинам государственные награды.

Также президент был сегодня на Харьковщине, где поблагодарил врачей, спасающих несокрушимых украинских бойцов. Он также вручил награды бойцам, которые участвовали в освобождении региона и продолжают выгонять оккупантов из Украины.

Сегодня нам удалось вернуть домой еще 60 воинов, находившихся в российском плену. Мы продолжим возвращать наших и освободим всех,

– отметил Зеленский.

Президент записал свое вечернее обращение в Мариинском дворце. Туда также прибыли герои, родные воинов, а также командиры и представители боевых бригад и подразделений, которые только что прибыли с фронта и снова возвращаются на передовую.

"Туда, где действительно горячо. Туда, где они действительно борются за нашу свободу, за нашу независимость, за наших детей. И я хочу сказать всем присутствующим именно то, что сегодня в сердце, уверен, каждого украинца: я благодарю вас!" – подчеркнул глава государства.

Он заявил, что благодарит абсолютно всех солдат, матросов, сержантов, старшин, офицеров, героев, генералов и их родителей.

"Я желаю всем вам одного – победы! Всем нам. Вы заслуживаете! Весь наш народ заслуживает. Все наши родители, наши дети заслуживают. Наше государство и история заслуживают. Наконец-то одержать победу. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!" – подытожил президент.