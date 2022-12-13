Есть очень хорошие новости, – Зеленский в обращении рассказал о новой мощной помощи

Силы обороны уже 293 дня героически сдерживают нашествие оккупантов. Вечером 13 декабря президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства рассказал, что сегодня был очень хороший день для Украины в разных аспектах, сообщает 24 канал. В частности, есть хорошие новости из Франции.

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Украине предоставят еще миллиард евро помощи

Зеленский рассказал, что во Франции 13 декабря состоялись 2 конференции. Первый их результат – миллиард евро помощи. Прежде всего, их направят на восстановление энергетики.

Каждый день получаем для Украины, чтобы пройти эту зиму. И я благодарю всех, кто работает ради этого и помогает нашему государству,

– заметил глава государства.