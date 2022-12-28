Украина дойдет до победы, – Зеленский в обращении предупредил о "непростом году впереди"

Президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и призвал поддерживать друг друга в трудные времена.

Украинский лидер отметил, что сегодня день итогов этого года и планы на следующий, сообщает 24 канал. Зеленский также сообщил, что провел встречу с министром обороны Франции, во время которой обсудили восстановление страны и усиление противовоздушной обороны.

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"Цените друг друга": президент призвал украинцев объединяться

Далее Владимир Зеленский заметил, что хочет добавить кое-что неполитическое к итогам.

Что бы ни происходило и было у вас на душе, поддерживайте друг друга. Обязательно. Пожалуйста, найдите время, чтобы сказать тёплые слова тем, кто рядом с вами. Даже если это не близкие вам люди – просто другим украинцам,

– призвал президент.

Но призвал украинцев находить возможность и момент, чтобы поблагодарить за работу, похвалить за то или иное усилие, за заботу.

"И если человек в такой сложной ситуации, в такое сложное время остается один и по какой-то причине нет родных, пожалуйста, спрашивайте, нужно ли помочь. Или просто помогайте, даже не спрашивая", – добавил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского: видео

Поддерживайте тех, кто воюет за наше государство

Украинский лидер также отметил, что нужно чаще занимать родных. Чаще говорить друзьям о том, как цените их. Чаще поддерживать коллег. Чаще благодарите родителей. Чаще радуйтесь детям.

Не забывайте звонить, когда родные ждут, чтобы просто услышать: как вы? Не забывайте писать сообщения друзьям и знакомым хотя бы иногда – не стоит сейчас терять связь. Пожалуйста, старайтесь поддержать тех, кто сражается за наше государство.

– отметил Владимир Зеленский.

Но отметил, что украинцы не потеряли человечность, хотя и пережили страшные месяцы.

"И не потеряем ее, хотя впереди тоже непростой год. Мы дойдем до победы. И должны сделать это действительно вместе. Заботьтесь об Украине, цените друг друга и делайте все, чтобы помочь нашим воинам", – подчеркнул президент.