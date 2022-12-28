Український лідер зазначив, що сьогодні день підсумків цього року й планів на наступний. Зеленський також повідомив, що провів зустріч із міністром оборони Франції, під час якої обговорили відбудову країни та посилення протиповітряної оборони.

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"Цінуйте один одного": президент закликав українців єднатись

Далі Володимир Зеленський зауважив, що хоче додати дещо неполітичне до підсумків.

Хоч би що відбувалося і було у вас на душі, підтримуйте одне одного. Обовʼязково. Будь ласка, знаходьте час, щоб сказати теплі слова тим, хто поруч із вами. Навіть якщо це не близькі вам люди – просто іншим українцям,

– закликав президент.

Та заохотив українців знаходити можливість і момент, щоб подякувати за роботу, похвалити за те чи інше зусилля, за турботу.

"І якщо людина у такій складній ситуації, в такий складний час залишається наодинці і з якоїсь причини не має рідних, будь ласка, запитуйте, чи треба допомогти. Або просто допомагайте, навіть не запитуючи", – додав Зеленський.

Український лідер також зауважив, що потрібно частіше обіймати рідних. Частіше говорити друзям, про те, як цінуєте їх. Частіше підтримувати колег. Частіше дякуйте батькам. Частіше радійте дітям.

Не забувайте телефонувати, коли рідні чекають, щоб навіть просто почути: як ви? Не забувайте писати повідомлення друзям і знайомим хоча б іноді – не варто зараз втрачати зв'язок,

– зазначив Володимир Зеленський.