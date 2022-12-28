Олексій Резніков не уточнив про які саме системи йде мова. Однак, його французький колега таки розповів трохи більше деталей.

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Олексій Резніков подякував Франції за потужну підтримку та відзначив хоробрість міністра Себастьяна Лекорню, який особисто сьогодні приїхав до Києва.

Був радий прийняти у Києві французького колегу та великого друга Себастьяна Лекорню. Цей візит є не лише актом хоробрості, а й демонстрацією потужної підтримки України. Постачання зброї та боєприпасів для української армії буде продовжено, включаючи відмінні французькі системи для захисту нашої землі та неба,

– зазначив Резніков.

Деталі продовження підтримки від французького міністра

Себастьєн Лекорню зауважив, що попередньо Париж уже надав Києву самохідні артилерійські установки "Цезар" і створив фонд у розмірі 200 мільйонів євро, щоб Україна могла купувати обладнання безпосередньо у французьких виробників.

Лекорню зазначив, що Франція допоможе з обслуговуванням уже виділеної зброї, а фонд може бути використаний для закупівлі нових озброєнь, таких як ЗРК "Містраль" для захисту від безпілотників.

Франція обрала кілька способів допомоги Україні. Підтримка того, що вже було надано Україні, така ж важлива, як і нове обладнання,

– сказав Лекорню.

Володимир Зеленський подякував Франції

Президент Володимир Зеленський теж сьогодні зустрівся з міністром оборони Франції. Зауважимо, що це був перший візит політика за час повномасштабного вторгнення.

Розповів про безпекову ситуацію на фронті та оборонні потреби України. Обговорили подальші кроки з посилення обороноздатності нашої держави за підтримки Франції, .

– прокоментував зустріч український лідер.

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