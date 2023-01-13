Бои за Бахмут, Соледар и Кременную продолжаются, – Зеленский обратился к украинцам

Тяжелая битва за Донбасс продолжается. В частности, за Бахмут, Соледар, Кременную и другие города и села Востока Украины.

Об этом во время вечернего обращения 13 января рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал. Он поблагодарил всех, кто защищает наше государство от врага.

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Зеленский рассказал о международных переговорах

Президент отметил, что сегодня прошли еще несколько этапов украинского дипломатического марафона. В частности, он подробно поговорил с президентом Словакии Зузаной Чапутовой об оборонном сотрудничестве и дипломатических мерах, запланированных с европейцами на ближайшее время.

Благодарю Словакию за поддержку интересов Украины и всей Европы. Провел переговоры и с премьер-министром Албании Рамой. Как всегда, услышал понимание наших потребностей, понимание украинской позиции,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что благодаря переговорам на этой неделе Украине удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия для ВСУ.

"И максимально работаем для того, чтобы это было отражено в решениях очередной встречи в формате "Рамштайн", встречи министров обороны, которая состоится во второй половине января. Готовимся также к участию Украины в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе", – отметил глава государства.

По его словам, в этом году традиционная экономическая тематика форума очевидно будет уступать вопросу безопасности. И для нашего государства важно, чтобы на каждый вопрос мира по безопасности был эффективный и четкий украинский ответ. Президент уверен, что так и будет.

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Зеленский принял участие в заседании литовского сейма

Президент рассказал, что принял участие в специальном торжественном заседании литовского сейма.

Литва отметила День защитников свободы – годовщину январских событий 1991 года, когда люди защитили независимость своего государства от попыток тогдашней Москвы сохранить контроль над Литвой. И это сегодня было очень символическое заседание, очень эмоциональное,

– отметил Зеленский.

Он поблагодарил литовцев за:

все их действия в поддержку Украины и ее борьбы за свободу,

все их слова о героизме украинцев, которые звучали и будут звучать в Литве.

По словам главы государства, сегодня очень явно ощущалось одно из самых больших достижений за время, прошедшее после 24 февраля, а именно – контекст европейской свободы и целостности европейского объединения просто невозможно теперь представить без Украины.

"Полноценность Европы – это, в частности, и полноценность интеграции с Украиной. Сделаем все, чтобы воплотить это в конкретных решениях европейского сообщества", – подчеркнул президент.

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Битва за Донбасс продолжается

Зеленский отметил, что сегодня, как и ежедневно, он постоянно находился на связи с командующими, руководителями разведки и специальных служб.

Трудная битва за Донбасс продолжается, битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села Востока нашего государства продолжается. Хотя враг и сосредоточил наибольшие свои силы именно на этом направлении, наши воины – Вооруженные Силы Украины, все силы обороны и безопасности – защищают государство,

– рассказал президент.

Он поблагодарил каждого солдата, сержанта, офицера бригад и других армейских подразделений, которые храбро и стойко выполняют поставленные задачи, в частности:

бойцов подразделения "Кракен" за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара;

воинов Интернационального легиона ГУР МО и подразделения "Шаман", мужественно обороняющих Бахмут.

"324 дня полномасштабной войны, а как все изменилось для России... Они там уже грызутся между собой за то, кому приписать какое-то тактическое продвижение. Это четкий сигнал неудачи для врага. И это еще один стимул нам всем, чтобы больше давить на оккупанта и чтобы наносить врагу большие потери", – подчеркнул глава государства.

Президент поблагодарил всех, кто это обеспечивает как на передовой, так и на всех других наших фронтах.

"Именно поэтому сегодня я хочу отметить также работников Службы внешней разведки Украины. Тех, кто работает обычно совсем незаметно. И о ком немного говорят. Но они реально приближают очень веские решения партнеров для Украины, для наших защитников. Спасибо за это!" – отметил Зеленский.

Кроме этого, он поблагодарил весь личный состав Службы безопасности Украины, чьи результаты в борьбе против коллаборантов и диверсантов видит общество.

"Каждый шаг государства в национальной защите тщательно готовится, и это дает нам законные и справедливые результаты. Дает нам реальное усиление нашей независимости, всех ее аспектов. Я благодарю за это! Спасибо каждому и каждой, кто работает ради победы нашего государства! Слава нашим воинам ! Слава Украине!" – подытожил глава государства.