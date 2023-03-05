Победа стала ближе, энергетику уже готовят к зиме: Зеленский подвел итоги недели

Силы обороны продолжают сдерживать нашествие российских оккупантов. Вечером 5 марта президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства поблагодарил украинских защитников, сообщает 24 Канал. Также он особо отметил отдельные бригады.

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Президент рассказал о наказании для России

Зеленский отметил, что сегодня завершается первая неделя новой весны, поэтому важно отметить несколько содержательных акцентов на то, что именно удалось сделать за эту неделю для Украины. В частности, он рассказал о масштабной конференции United for Justice с участием многих партнеров нашего государства – юристов Украины, всей Европы и мира.

"Объединены ради справедливости". Шаг за шагом мы идем к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста за совершенное против нашего государства, против наших людей,

– заметил президент.

Он подчеркнул, что должны быть наказаны все российские убийцы, каждый организатор этой агрессии, все, кто всячески обеспечивает войну против Украины и террор против украинцев.

"И это не просто какая-то мечта о справедливости. Это уже работа, которая ведется. Это договоренности, которых мы уже достигаем. Это институции, которые уже работают и будут работать еще активнее ради восстановления справедливости. Ради наказания виновных в агрессии", – объяснил глава государства.

По его словам, мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну. И Украина даст миру достаточно смелости и достаточно инструментария для наказания.

"Еженедельно добавляется уверенность в этом. И я благодарю всех наших партнеров, которые помогают строить сеть юридического взаимодействия, чтобы соответствующие приговоры все же прозвучали и были реализованы", – заявил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Энергетику готовят к следующей зиме

Президент рассказал и о втором важном результате этой недели – энергетике, начале подготовки к следующему отопительному сезону.

Уже сейчас. Мы прорабатываем все сценарии и сделаем все, чтобы подойти к следующей зиме готовыми к любой угрозе. За полгода наши энергетики, члены правительства, сектор безопасности и обороны и все, кто привлечен к выполнению соответствующих задач, должны сделать вполне конкретные вещи,

– отметил Зеленский.

В частности, говорится о:

усилении защиты энергообъектов,

восстановлении той инфраструктуры, которая была разрушена российскими ударами за прошедшие полгода,

предоставлении большего количества возможностей украинцам в рамках проекта децентрализации энергосистемы, чтобы люди могли на своей частной территории, на своих частных объектах генерировать и поставлять электричество.

"Это большая работа, она уже началась", – заявил глава государства.

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Победа Украины стала ближе

Зеленский отметил, что третий результат, который ему хотелось бы отметить, – это международные отношения.

"Обновлены контакты на самом высоком уровне с Бразилией. Говорил с новым президентом Швейцарии. А еще – Нидерланды, Латвия, Эстония, Европарламент и другие структуры Евросоюза. Со всеми ими за неделю есть новые договоренности, новое движение к нашим общим целям, новый потенциал сотрудничества", – рассказал президент.

По его словам, эта неделя – очередная неделя, когда украинские воины и все, кто помогает защищать государство, сделали украинскую победу еще ближе.

Отражали штурмы, уничтожали оккупанта, взрывали вражеские позиции и логистику, берегли наши границы и города. Я благодарю каждого и каждую, кто сейчас в бою! Спасибо всем, чья жизнь спасает жизнь Украины!

– подчеркнул глава государства.

Особо президент отметил храбрость, крепость и несокрушимость сражающихся на Донбассе воинов, ведь там продолжается одно из самых тяжелых сражений, болезненное и тяжелое:

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр",

77-я отдельная аэромобильная бригада,

56-я отдельная мотопехотная бригада,

5-й отдельный штурмовой полк,

3-я бригада оперативного назначения Нацгвардии,

Донецкий, Луганский, Краматорский пограничные отряды и сводные отряды "Дозор", "Волынь", "Чернигов".

Зеленский поблагодарил всех армейцев, гвардейцев, пограничников, которые защищают наше государство на Бахмутском, Угледарском, Авдеевском, Северском, Сватовском, Лиманском и Запорожском направлениях.

"Спасибо и каждому волонтеру, который помогает нашим ребятам сохранять стойкость! Спасибо всем нашим врачам, медицинским сестрам, которые спасают жизнь и здоровье наших бойцов! Уже готовим и новую неделю – будут новые результаты для Украины. Выстоим, прогоним оккупантов, накажем их. Украина победит! Слава Украине!" – подытожил президент.