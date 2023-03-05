Глава держави подякував українським захисникам, повідомляє 24 Канал. Також він особливо відзначив окремі бригади.

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Президент розповів про покарання для Росії

Зеленський зазначив, що сьогодні завершується перший тиждень нової весни, тому важливо зробити кілька змістовних наголосів на тому, що саме вдалося зробити за цей тиждень для України. Зокрема, він розповів про масштабну конференція United for Justice за участю багатьох партнерів нашої держави – правників України, всієї Європи та світу.

"Об'єднані заради справедливості". Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої держави, проти наших людей,

– зауважив президент.

Він наголосив, що мають бути покарані всі російські вбивці, кожен організатор цієї агресії, усі, хто будь-яким чином забезпечує війну проти України й терор проти українців.

"І це не просто якась мрія про справедливість. Це робота, яка вже ведеться. Це домовленості, яких ми вже досягаємо. Це інституції, які вже працюють і будуть працювати ще активніше заради відновлення справедливості. Заради покарання винних в агресії", – пояснив глава держави.

За його словами, світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну. І Україна дасть світу достатню сміливість та достатній інструментарій, щоб покарання відбулося.

"Щотижня додається впевненості в цьому. І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають будувати мережу юридичної взаємодії, щоб відповідні вироки все ж прозвучали й були реалізовані", – заявив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Енергетику готують до наступної зими

Президент розповів і про другий важливий результат цього тижня – енергетику, початок підготовки до наступного опалювального сезону.

Вже зараз. Ми опрацьовуємо всі сценарії й зробимо все, щоб підійти до наступної зими готовими до будь-якої загрози. За пів року наші енергетики, урядовці, сектор безпеки й оборони та всі, хто залучений до виконання відповідних завдань, мають зробити цілком конкретні речі,

– зазначив Зеленський.

Зокрема, мовиться про:

посилення захисту енергооб'єктів,

відновлення тієї інфраструктури, яка була зруйнована російськими ударами за минулі пів року,

надання більшої кількості можливостей українцям у межах проєкту децентралізації енергосистеми, щоб люди могли на своїй приватній території, на своїх приватних об'єктах генерувати й постачати електрику.

"Це велика робота, вона вже почалася", – заявив глава держави.

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Перемога України стала ближчою

Зеленський зазначив, що третій результат, який йому хотілося б відзначити, – це міжнародні відносини.

"Поновлено контакти на найвищому рівні з Бразилією. Говорив з новим Президентом Швейцарії. А ще – Нідерланди, Латвія, Естонія, Європарламент та інші структури Євросоюзу. З усіма ними за тиждень є нові домовленості, новий рух до наших спільних цілей, новий потенціал співпраці", – розповів президент.

За його словами, цей тиждень – черговий тиждень, коли українські воїни та всі, хто допомагає захищати державу, зробили українську перемогу ще ближчою.

Відбивали штурми, знищували окупанта, підривали ворожі позиції й логістику, берегли наші кордони й міста. Я дякую кожному й кожній, хто зараз у бою! Дякую всім, чиє життя дає порятунок життя України!

– наголосив глава держави.

Особливо президент відзначив за хоробрість, міцність і незламність воїнів, які б'ються на Донбасі, адже там триває одна з найтяжчих битв, болісна й важка:

93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр",

77-ма окрема аеромобільна бригада,

56-та окрема мотопіхотна бригада,

5-й окремий штурмовий полк,

3-тя бригада оперативного призначення Нацгвардії,

Донецький, Луганський, Краматорський прикордонні загони та зведені загони "Дозор", "Волинь", "Чернігів".

Зеленський подякував усім армійцям, гвардійцям, прикордонникам які захищають нашу державу на Бахмутському, Вугледарському, Авдіївському, Сіверському, Сватівському, Лиманському та Запорізькому напрямках.

"Дякую й кожному волонтеру, який допомагає нашим хлопцям зберігати стійкість! Дякую всім нашим лікарям, медичним сестричкам, які рятують життя і здоров'я наших бійців! Вже готуємо й новий тиждень – будуть нові результати для України. Вистоїмо, виженемо окупантів, покараємо їх. Україна переможе! Слава Україні!" – підсумував президент.