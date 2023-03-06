Миллионы всегда будут отвечать "Героям Слава", – Зеленский в обращении вспомнил убитого воина

Силы обороны продолжают отражать нашествие российских оккупантов. Вечером 6 марта президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Глава государства вспомнил Героя, которого на видео расстреляли российские оккупанты, сообщает 24 Канал.

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Президент провел заседание Ставки

Зеленский рассказал, что сегодняшний день начался с детального заседания Ставки. Во время него была рассмотрена ситуация на оперативных направлениях, каждой ключевой точке боев. Докладывали главком, командующие и разведка. Был особый доклад по ситуации в Бахмуте и вокруг него.

Более чем часовой разговор. Фактически именно тема Бахмута стала основополагающей для этой Ставки. Хочу быть откровенным, в таких темах бывает, к сожалению, много разных дезинформационных сообщений. От тех, кто даже слышать не может абсолютно закрытых разговоров об обороне, но что-то утверждает о каких-то решениях по вопросам обороны,

– заявил президент.

По его словам, общество должно понимать истинный смысл украинских оборонных операций. Сегодня на Ставке глава государства прямо задал вопрос и командующему "Хортица" генералу Александру Сырскому, и главкому Валерию Залужному о том, какой они видят дальше оборонительную операцию на Бахмутском направлении.

"Отойти или продолжать оборону и усиливаться в городе. Оба генерала ответили: не отходить и усиливаться. И эта позиция была единогласно поддержана Ставкой. Других позиций не было", – подчеркнул Зеленский.

Он сказал Залужному найти соответствующие силы, чтобы помочь бойцам в Бахмуте.

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Россияне убивают за слово об Украине

Зеленский заявил, что нет такой частицы Украины, чтобы сказать, что от нее якобы можно отказаться, как и нет такого украинского окопа, в котором устойчивость и героизм бойцов были бы якобы не ценны.

Оккупант убивает за сам факт, что мы украинцы. За одно слово об Украине. За нашу мечту об Украине. За нашу жизнь – жизнь украинцев. И мы уничтожаем оккупанта повсюду – везде, где это дает результат для Украины,

– отметил президент.

По его словам, Бахмут дал и дает один из самых больших результатов за время этой войны, за время всего сражения за Донбасс. Президент поблагодарил каждого солдата, кто сражается на этом самом сложном направлении.

"Кто сражается за все части нашего государства, по всем направлениям. Мы защищаем и будем защищать каждую частицу Украины. Придет время – освободим каждый город, каждую деревню нашего государства. И заставим оккупанта ответить за каждый выстрел против Украины, за каждую подлость против украинцев. Если сможем юридически – значит, юридически. Оружием – значит, оружием", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что это произойдет благодаря единству, решительности, потому что мы ценим всю Украину и каждого украинца и точно знаем результат этой войны.

С первых дней войны мы знаем. В Украине будет всегда звучать: "Слава Украине!". И миллионы всегда будут отвечать: "Героям слава!" Всегда так будет. Украина не забудет подвига каждого и каждой, чьи жизни навеки дали волю для Украины,

– подчеркнул президент.

Он вспомнил и о видео, на котором россияне зверски убили воина, храбро сказавшего им в глаза: "Слава Украине!".

"Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава! "И мы найдем убийц", – отметил глава государства.

Президент поблагодарил всех, кто сейчас в бою за Украину, а также каждого и каждую, кто помогает нашему государству.

"Вечная память и уважение всем, кто отдал свою жизнь за свободу для нашего народа! Вечная память и уважение всем украинским героям разных времен, которые мечтали и боролись за свободу для Украины! Украина победит! Слава Украине!" – подытожил Зеленский.