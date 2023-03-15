Глава государства отметил, что сегодня был плодотворный международный день для нашего государства и нашей защиты, сообщает 24 канал.

Интересно Медведев заказал ЧВК "Вагнера" для устранения министра обороны Италии Крозетто, – СМИ

Президент рассказал о "Рамштайне"

Зеленский отметил, что 15 марта прошло очередное заседание в формате "Рамштайн".

Уже десятый раз. Боеприпасы для наших воинов, артиллерия, танки, защита украинского неба – это обсуждалось. Есть решение. Спасибо Соединенным Штатам, координирующим "Рамштайн", и всем нашим партнерам за неизменную готовность помогать,

– заметил глава государства.

По его словам, это важно особенно сейчас, когда чувствуется, что российская агрессия близится к моменту, когда она может надорваться.

"Нет такого террориста, который мог бы наращивать свой потенциал в противостоянии со свободным миром. Россия не исключение. Надо постоянно усиливать давление за террор. Давление в нашей обороне, в санкциях против России, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями в политическому и юридическому давлению", – подчеркнул президент.

Он добавил, что чем больше давления будет, тем быстрее будет движение к восстановлению территориальной целостности Украины и международному правопорядку.

"Делаем все, чтобы партнеры это чувствовали. Эту необходимость давить и дальше. Шаг за шагом. Непрерывно", – отметил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

Стоит прочесть Момент истины для Европы, – посол объяснил, как промедление со вступлением Украины в ЕС способствует России

Дания предоставит Украине миллиард долларов помощи

Президент отдельно поблагодарил Данию за:

новый оборонный пакет для Украины,

решение о специальном фонде помощи нашему государству в объеме 7 миллиардов датских крон – миллиард долларов США.

"Очень важно. Очень нужно. Я благодарю правительство и парламент Дании, все датское общество. Именно такие решения гарантируют, что можно ускорить возвращение мира Украине и стабильности всей Европе", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сегодня есть и важное решение в Лондоне – по делу о кремлевской взятке президенту-беглецу Виктору Януковичу еще в 2013-м году.

Когда российские деньги и грязные схемы с тогдашними политиками в Украине использовались фактически как часть агрессии против нашего государства. Начавшаяся уже тогда агрессии – политически, экономически, а впоследствии и спецслужбами, военной силой,

– отметил глава государства.

По его словам, именно в таком контексте и следует рассматривать дело о 3 миллиардах евробондов.

"Полностью рассматривать. И это справедливо", – заметил президент.

Актуально Россияне бегут в Крым и обвиняют жителей Херсонщины в убийстве солдата: главное из Генштаба

Глава государства встретился с западными журналистами

Зеленский также рассказал о своем обращении к участникам и участникам мощной британской конференции Союза редакторов – собрания ведущих медийщиков Соединенного Королевства, сильных журналистов и редакторов.

Людей, фактически посвятивших свою жизнь свободе – свободе слова. Призвал их еще активнее распространять правду о российской агрессии, о наших людях, которым Россия ломает жизнь, о нашей защите, которая возвращает украинцам и всем европейцам свободу и безопасность,

– заметил президент.

По его словам, журналисты – свободные медиа Украины и мира – за время этой войны сделали очень многое, чтобы:

русский террор проигрывал,

российская пропаганда проигрывала.

"И я хочу подчеркнуть: сделали это просто тем, что распространяли информацию о том, что происходит здесь и сейчас в Украине, в Европе, в мире. Просто распространяли правду. Это нужно делать и дальше. Кремль никогда не победит правду. Как и Украину ", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, он встретился с представителями американского журнала The Atlantic – одного из известных глобальных медийных брендов. В частности, с владелицей издания Лорен Пауэлл Джобс, с главредом Джеффри Голдбергом и публицисткой Энн Эпплбаум. Он добавил, что разговор был очень мощным:

о том, как Украина использует современные технологии, чтобы усилить своих воинов и институции,

об армии дронов, которая будет становиться только большей и мощной,

об украинских айтишниках, которые помогают беречь государство,

об угрозах, созданных Россией в кибер- и информационном пространстве.

"Мир должен знать, что государство-террорист стремится принести уничтожение не только нашему народу, а всем народам, желающим быть свободными", – заявил Зеленский.

Заметьте Путин идет ва-банк, – Данилов об атаке российского истребителя на американский MQ-9 Reaper

Украинский обменный фонд пополнился

Глава государства отметил, что, конечно, он постоянно находится в связи с украинскими военными, командующими.

Все, что мы делаем, все, что делает государство, подчинено одной задаче – дать каждому нашему воину больше возможностей сражаться, дать каждому нашему городу больше безопасности,

– подчеркнул президент.

Он традиционно отметил украинских бойцов, которые дают результат на критически важных участках передовой – Бахмути, Донбасса в целом, Юге, Харьковщине. Ни об одном из направлений обороны государства не забывают. Зеленский поблагодарил:

54-й и 92-й отдельным механизированным бригадам – за устойчивость и силу в Бахмуте,

– за устойчивость и силу в Бахмуте, 3-й бригаде оперативного назначения Нацгвардии и пограничникам, которые сражаются за Бахмут вместе со всеми подразделениями сил обороны и безопасности – за храбрость и пополнение украинского обменного фонда,

вместе со всеми подразделениями сил обороны и безопасности – за храбрость и пополнение украинского обменного фонда, 15-м отдельном полку и 1-й президентской бригаде оперативного назначения Национальной гвардии – за результаты в боях за города Донетчины,

– за результаты в боях за города Донетчины, пограничникам Харьковщины – за крепкое противодействие врагу,

– за крепкое противодействие врагу, 406-й отдельной артиллерийской бригаде и 131-й отдельной разведбате – за оборону Херсонщины.

"Спасибо за мощные ответы на вражеские удары по украинским городам. Оккупант должен быть уничтожен. Спасибо всем, кто это обеспечивает! Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою! Слава всем, кто помогает! Слава Украине!" – подытожил глава государства.