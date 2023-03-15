Глава держави зазначив, що сьогодні був плідний міжнародний день для нашої держави та нашого захисту, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Медведєв замовив ПВК "Вагнера" для усунення міністра оборони Італії Крозетто, – ЗМІ

Президент розповів про "Рамштайн"

Зеленський зазначив, що 15 березня відбулося чергове засідання у форматі "Рамштайн".

Уже десяте. Боєприпаси для наших воїнів, артилерія, танки, захист українського неба – усе це обговорювалось. Є рішення. Дякую Сполученим Штатам, які координують "Рамштайн", та всім нашим партнерам за незмінну готовність допомагати,

– зауважив глава держави.

За його словами, це важливо особливо зараз, коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватися.

"Немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал у протистоянні з вільним світом. Росія не виняток. Треба постійно посилювати тиск за терор. Тиск у нашій обороні, у санкціях проти Росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, у політичному та юридичному тиску", – наголосив президент.

Він додав, що чим більше тиску буде, тим швидшим буде рух до відновлення територіальної цілісності України й міжнародного правопорядку.

"Робимо все, щоб партнери це відчували. Цю необхідність тиснути й надалі. Крок за кроком. Безупинно", – зазначив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Варто прочитати Момент істини для Європи, – посол пояснив, як зволікання зі вступом України до ЄС сприяє Росії

Данія надасть Україні мільярд доларів допомоги

Президент окремо подякував Данії за:

новий оборонний пакет для України,

рішення про спеціальний фонд допомоги нашій державі обсягом 7 мільярдів данських крон – мільярд доларів США.

"Дуже вагомо. Дуже потрібно. Я дякую уряду й парламенту Данії, усьому данському суспільству. Саме такі рішення гарантують, що можна пришвидшити повернення миру Україні й стабільності всій Європі", – наголосив Зеленський.

Він додав, що сьогодні є й важливе рішення в Лондоні – у справі щодо кремлівського хабаря президенту-втікачу Віктору Януковичу ще 2013-го року.

Коли російські гроші та брудні схеми з тодішніми політиками в Україні використовувались фактично як частина агресії проти нашої держави. Агресії, що почалася вже тоді – політично, економічно, а згодом і спецслужбами, військовою силою,

– зазначив глава держави.

За його словами, саме в такому контексті й варто розглядати справу про 3 мільярди євробондів.

"Повністю розглядати. І це справедливо", – зауважив президент.

Актуально Росіяни тікають в Крим і звинувачують жителів Херсонщини у вбивстві солдата: головне з Генштабу

Глава держави зустрівся із західними журналістами

Зеленський також розповів про своє звернення до учасників і учасниць потужної британської конференції Спілки редакторів – зібрання провідних медійників Сполученого Королівства, сильних журналістів та редакторів.

Людей, які фактично присвятили своє життя свободі – свободі слова. Закликав їх іще активніше поширювати правду про російську агресію, про наших людей, яким Росія ламає життя, про наш захист, який повертає українцям та всім європейцям свободу й безпеку,

– зауважив президент.

За його словами, журналісти – вільні медіа України та світу – за час цієї війни зробили дуже багато, щоб:

російський терор програвав,

російська пропаганда програвала.

"І я хочу підкреслити: зробили це просто тим, що поширювали інформацію про те, що відбувається тут і зараз в Україні, у Європі, у світі. Просто поширювали правду. Це треба робити й надалі. Кремль ніколи не переможе правду. Як і Україну", – наголосив глава держави.

Окрім цього, він зустрівся з представниками американського журналу The Atlantic – одного зі знаних глобальних медійних брендів. Зокрема, з власницею видання пані Лорен Пауелл Джобс, із головредом Джеффрі Голдбергом та публіцисткою Енн Епплбаум. Він додав, що розмова була дуже потужною:

про те, як Україна використовує сучасні технології, щоб посилити своїх воїнів та інституції,

про армію дронів, яка ставатиме лише більшою й потужнішою,

про українських айтівців, які допомагають берегти державу,

про загрози, створені Росією в кібер- та інформаційному просторі.

"Світ має знати, що держава-терорист прагне принести знищення не лише нашому народу, а всім народам, які хочуть бути вільними", – заявив Зеленський.

Зауважте Путін йде ва-банк, – Данілов про атаку російського винищувача на американський MQ-9 Reaper

Український обмінний фонд поповнився

Глава держави зазначив, що, звичайно, він постійно перебуває на зв'язку з українськими військовими, командувачами.

Усе, що ми робимо, усе, що робить держава, підпорядковане одному завданню – дати кожному нашому воїну більше можливостей битися, дати кожному нашому місту більше безпеки,

– наголосив президент.

Він традиційно відзначив українських бійців, які дають результат на критично важливих ділянках передової – Бахмуті, Донеччині загалом, Півдні, Харківщині. Про жоден із напрямків оборони держави не забувають. Зеленський подякував:

54-ій й 92-ій окремим механізованим бригадам – за стійкість і силу в Бахмуті,

– за стійкість і силу в Бахмуті, 3-ій бригаді оперативного призначення Нацгвардії та прикордонникам, які б'ються за Бахмут разом з усіма підрозділами сил оборони й безпеки – за хоробрість і поповнення українського обмінного фонду,

разом з усіма підрозділами сил оборони й безпеки – за хоробрість і поповнення українського обмінного фонду, 15-у окремому полку і 1-ій президентській бригаді оперативного призначення Національної гвардії – за результати в боях за міста Донеччини,

– за результати в боях за міста Донеччини, прикордонникам Харківщини – за міцну протидію ворогу,

– за міцну протидію ворогу, 406-ій окремій артилерійській бригаді та 131-у окремому розвідбату – за оборону Херсонщини.

"Дякую за потужні відповіді на ворожі удари по українських містах. Окупант має бути знищений. Дякую всім, хто це забезпечує! Слава кожному й кожній, хто зараз у бою! Слава всім, хто допомагає! Слава Україні!" – підсумував глава держави.