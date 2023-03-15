У Генштабі ЗСУ зазначили, що через неспроможність здолати Сили оборони України Росія застосовує тактику терору. Окупанти здійснюють обстріли населених пунктів, грубо порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права.

За добу загарбники завдали 3 ракетних ударів, зокрема по об'єкту цивільної інфраструктури у Харкові. Також вони завдали 26 авіаційних ударів та здійснили понад 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається вірогідність наступних ворожих ударів по всій території України.

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація не має суттєвих змін – формування наступальних угруповань ворога не виявили.

На полігонах у Білорусі триває підготовка підрозділів російських окупаційних військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом доби окупанти здійснили обстріли районів населених пунктів:

Хрінівка Чернігівської області;

Атинське, Волфине, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське Сумської області,

Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне і Колодязне на Харківщині.

На Куп'янському та Лиманському напрямках росіяни не полишають спроб прорвати оборону українських військ. Протягом доби вони вели безрезультатні наступальні дії у районах населених пунктів Білогорівка та Спірне. Також ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів:

Дворічна, Гряниківка, Куп'янськ і Крохмальне Харківської області;

Новоселівське, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області,

Колодязі, Сіверськ, Спірне та Федорівка Донецької області.



Українські бійці відбивають атаки ворога / Фото Генштабу ЗСУ

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На Бахмутському напрямку окупанти продовжують штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема:

Привілля,

Оріхово-Василівка,

Григорівка,

Богданівка,

Бахмут,

Часів Яр,

Предтечине,

Олександро-Шультине,

Курдюмівка,

Озарянівка,

Шуми Донецької області.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках ворог здійснив марні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Кам'янка, Сєверне, Мар'їнка та Вугледар. Ворожих обстрілів зазнали:

Кам'янка,

Ласточкине,

Авдіївка,

Тоненьке,

Георгіївка,

Невельське,

Побєда,

Вугледар,

Времівка,

Велика Новосілка та ще декілька населених пунктів Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що розташовані неподалік лінії зіткнення, зокрема:

Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам'янське Запорізької області,

Токарівка, Антонівка та саме місто Херсон.



Сили оборони стримують російську навалу / Фото Генштабу ЗСУ

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Жителів села на Херсонщині звинувачують у вбивстві окупанта

Через власне безсилля росіяни борються з цивільними на тимчасово захопленій території Херсонської області.

Після ефективного вогневого ураження 12 – 13 березня районів зосередження противника, і як наслідок великих втрат, загарбники посилюють режимні заходи в окремих населених пунктах. Російські окупанти зазвичай переміщуються на цивільних автомобілях, відібраних у місцевих жителів,

– повідомили у Генштабі.

Окрім цього, 14 березня помітили рух колони загарбників у бік Криму. Окупанти тікали разом із награбованим майном.

"В іншому населеному пункті Херсонщини противник проводить контрдиверсійні заходи. Виправдовуючи свої дії, звинувачують мешканців села у вбивстві російського військового, тіло якого було знайдено", – мовиться у повідомленні.

Протягом доби Авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також цієї доби наші воїни збили ворожий літак Су-25. Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили:

пункт управління,

3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника,

2 радіолокаційні станції,

станцію радіоелектронної боротьби,

зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.



Захисники завдають загарбникам чималих втрат / Фото Генштабу ЗСУ